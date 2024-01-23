1800 prim fazlalığı yeterli, 57-58-59 yaşında emeklilik onayı vurulacak! SGK’dan o kişilere 2. EYT şansı ek torbayla gelecek

Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşüyor: 7200'e İndirilecek!

Bakan Işıkhan, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının 9 binden 7200'e indirilmesiyle ilgili olarak, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.