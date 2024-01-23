1800 prim fazlalığı yeterli, 57-58-59 yaşında emeklilik onayı vurulacak! SGK’dan o kişilere 2. EYT şansı ek torbayla gelecek

Son günlerde Bağ-Kur'luların gözü kulağı, erken emeklilik düzenlemelerinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Son günlerde Bağ-Kur'luların gözü kulağı, erken emeklilik düzenlemelerinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşüyor: 7200'e İndirilecek!
Bakan Işıkhan, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının 9 binden 7200'e indirilmesiyle ilgili olarak, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
5 Yıl Önce Emeklilik Hayal Değil!
Bağ-Kur'lular, 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Ancak, yapılan düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısı 7200'e düşürülerek, binlerce küçük esnafın 5 yıl önce emekli olabilmesi müjdesi verildi.
Bu düzenleme kapsamında 7200 prim gününü tamamlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecekler.
Meclis'te Yasal Düzenleme Süreci Başladı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından gözler, Bağ-Kur'luların prim koşullarının düzenlenmesine çevrildi. Yasal düzenleme ile Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e düşürülecek. Böylece, 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular, 5 yıl daha az prim ödeyerek erken emeklilik hakkını elde edecekler.
Yaklaşık 1 milyon esnafı ilgilendiren bu düzenleme, küçük esnafın prim yükünü hafifletecek ve iş hayatında daha erken bir emeklilik imkanı sunacak.
Yasal düzenleme süreci Meclis'te devam ederken, prim gün sayısı düşüşüyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.