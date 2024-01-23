%11,68 ek zamlı yeni DUL VE YETİM MAAŞLARI! SGK, Bağkur’luya refah payı + ek zam ile son tablo çıktı! Yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım...

SGK ve Bağ-Kur'lulara yapılan zam oranı ise yüzde 49.25'e çıkarıldı. Bu durumun ardından yeni zamlı dul ve yetim maaşları merak konusu oldu. İşte 2024 sosyal yardımlar son maaş tablosu...

2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik önemli bir müjdeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.