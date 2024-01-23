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%11,68 ek zamlı yeni DUL VE YETİM MAAŞLARI! SGK, Bağkur'luya refah payı + ek zam ile son tablo çıktı! Yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım...

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, sosyal yardımlarda önemli bir artış yaşandı. Özellikle dul ve yetim aylıkları, enflasyon rakamları ve refah payı ile birlikte önemli oranda zamlandı. Bu zam sayesinde, eşini kaybetmiş olanlara dul maaşı, çocuklara ise yetim maaşı ödenmeye başlandı. İşte 2024 yılında zamlı dul ve yetim aylığı tablosu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 23:26 Güncelleme 23 Ocak 2024, 23:27
%11,68 ek zamlı yeni DUL VE YETİM MAAŞLARI! SGK, Bağkur’luya refah payı + ek zam ile son tablo çıktı! Yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım...

SGK ve Bağ-Kur'lulara yapılan zam oranı ise yüzde 49.25'e çıkarıldı. Bu durumun ardından yeni zamlı dul ve yetim maaşları merak konusu oldu. İşte 2024 sosyal yardımlar son maaş tablosu...

2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik önemli bir müjdeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

Bu durumun ardından %42'lik olarak belirtilen zamlı maaşlar yeniden hesaplandı.

%49.25 ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI TABLOSU

İşte %49.25 zamlı yeni sosyal yardım maaşları;

📍Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 8.500 TL

📍Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.500 TL

📍Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.700 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

NOT: HESAPLAMALAR TAHMİNİDİR. GÜNCEL VE RESMİ RAKAMLAR GELDİĞİNDE HABERİMİZDE YER ALACAKTIR.

DUL VE YETİM MAAŞLARI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağkur emekli ek zam oranları ile ilgili ise Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada "Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak." dedi. Ek zamların bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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