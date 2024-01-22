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Prefabrik ev devlet desteği nasıl alınır? Prefabrik ev yardımı için nereye başvurulur?

Türkiye'de barınma sorununa yönelik çözümler arayan vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Devlet, prefabrik ve betonarme ev yapımına sağladığı mali destekleri artırdı. Bu destekler, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli konutlara sahip olmalarını amaçlıyor. Devlet tarafından prefabrik ev yapımına yönelik sağlanan mali destek, 300.000 Türk Lirası'na çıkarıldı. Bu artış, özellikle maliyeti düşük ve kısa sürede inşa edilebilen prefabrik evlere talebin artmasına yol açabilir. Prefabrik evler, hızlı üretim süreçleri ve uygun maliyetleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklılıkları ile biliniyorlar.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 16:07 Güncelleme 22 Ocak 2024, 16:07
Prefabrik ev devlet desteği nasıl alınır? Prefabrik ev yardımı için nereye başvurulur?

Bu devlet desteğine başvuruda bulunabilmek için hane içerisinde bulunan bireylere, kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması gerekmektedir. Aynı zamanda engellilik, yaşlılık, boşanma, dul kalma gibi özel durumlardan birinin taşınması halinde bu destekten yararlanılabilmektedir.

Ne kadar yardım olacak?

Bu kriterler doğrultusunda evin onarımı için yardım talebinde bulunanlara 75.000, prefabrik ev yapımı için yardım talebinde bulunanlara 300.000, betonarme ev yapımı yardım talebinde bulunanlar için ise 500.000 TL'ye kadar devlet desteği verilecek. Bu desteklerden yararlanabilmek için de belirlenen koşulların sağlanması, ardından gerekli kurumlara başvuruda bulunulması istenecek.

Buna ek olarak onarım talebinde bulunmak ya da evin yapımında yardım isteyebilmek için yardım talebinde bulunan kişilerin, arsanın tam hisseli tapusuna sahip olması da istenilen koşullar arasında yer almaktadır.

Yardım için nereye başvurmalıyız?

Prefabrik ev yapımı, ev onarımı, betonarme ev yapımı gibi barınma desteği başlığı altında yer alan yardım taleplerinde bulunabilmek için sizlere en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurumuna başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu yardımları almak üzere yapılacak olan başvurularda bazı şartlar bulunmaktadır.

Bu şartlardan ilki prefabrik ev için başvuru yapacak kişinin kendisine ait olarak arsasının bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu kişilerin kiracı olması gerekmektedir. Maddi olarak durumlarının da çok iyi olmaması bu kişiler için başvuru şartları olarak sıralanmaktadır. Böylece kirada olanlar ev sahibi olma imkanı bulabilirler.

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