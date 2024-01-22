Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK'in TEFE TÜFE oranlarını açıklamasıyla birlikte bu ay yapılacak kira zammı da belli olacak. Peki Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2024 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu? İşte detaylar...