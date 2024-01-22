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Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

Ocak ayı enflasyon oranları için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında açıklanıyor. Bu bağlamda Şubat ayına az bir zaman kala ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Şubat ayı kira zammının ne kadar olacağını merak eden ev sahibi ve kiracılar da enflasyon verilerini sıkı takibe aldı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 05:57 Güncelleme 23 Ocak 2024, 06:06
Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK'in TEFE TÜFE oranlarını açıklamasıyla birlikte bu ay yapılacak kira zammı da belli olacak. Peki Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2024 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu? İşte detaylar...

TÜİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

2023 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA SON VERİ BELLİ OLDU!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan memur ve emekli zammı için son veri belli oldu.

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oldu. %5 ek zamla oran %42'ye yükseldi.

Memur enflasyon farkı yüzde 29,78 + Toplu sözleşme zammı yüzde 15 hesaplamasıyla memur zammı yüzde 49,25 oldu.

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