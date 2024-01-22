Merkez Bankası Ocak 2024 faiz kararı | TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk faiz beklentisi ne? Mevduat faizleri ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI OCAK 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın 2024 yılı ilk faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.