Kademeli emeklilik panjuru açıldı! EYT’yi burun farkıyla kaçıran 1999 sonrası 2000-2009 arası SGK’lılara erken emeklilik tablosu

8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemiş olmak ya da 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim ödemiş olmak.

EYT'li olamayanlar için belirlenen yaş şartları ise şu şekilde:

30/4/2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli oluyor. Örneğin, 01.01.2036 tarihine kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün prim ödemiş olmak.

Ayrıca, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. Kadınlar ve erkekler için 65 yaş sınırı 2048 yılından itibaren eşitlenirken, 5400 prim ödeme gün sayısının yerine getirildiği tarihe göre belirlenen kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabileceği vurgulanmaktadır.