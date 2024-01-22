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Kademeli emeklilik panjuru açıldı! EYT'yi burun farkıyla kaçıran 1999 sonrası 2000-2009 arası SGK'lılara erken emeklilik tablosu

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından dolayı, bu tarihten sonra sigortalı olan vatandaşların emeklilik şartları da merak konusu oldu. EYT'li olamayan sigortalılar için ise kademeli yaş şartı bekleniyor ve bu şartlar işe giriş tarihlerine göre şekilleniyor. Peki, kimler kapsamda olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 13:42 Güncelleme 22 Ocak 2024, 13:42
Kademeli emeklilik panjuru açıldı! EYT’yi burun farkıyla kaçıran 1999 sonrası 2000-2009 arası SGK’lılara erken emeklilik tablosu

Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yaşanıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için getirilen düzenleme ile yaş şartı kalkarken, bu değişiklik sonucunda yaklaşık 3 milyon vatandaş emeklilik hakkına kavuştu. Bu sayının 5 milyonu bulması beklenirken, kısmi emeklilik için de kademeli prim sistemi devreye girdi.

EYT düzenlemesi sonrasında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartının kaldığı belirtilirken, 3 Mart'tan bu yana yaklaşık 3 milyon EYT'li başvurusunu yaparak emeklilik hakkını elde etti. Prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyen EYT'lilerle birlikte toplam sayının 5 milyonu bulması bekleniyor.

İşe giriş tarihine göre emeklilik şartlarına ilişkin detaylar da açıklandı. 8/9/1999 ve öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlar için kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartı bulunuyor. Bu şartları yerine getiremeyenler için ise kademeli geçiş süreci öngörülüyor, bu da kısmi emeklilik şartlarını beraberinde getiriyor.

EYT'li olamayanlar için belirlenen yaş şartları ise şu şekilde:

8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemiş olmak ya da 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim ödemiş olmak.

30/4/2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli oluyor. Örneğin, 01.01.2036 tarihine kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün prim ödemiş olmak.

Ayrıca, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. Kadınlar ve erkekler için 65 yaş sınırı 2048 yılından itibaren eşitlenirken, 5400 prim ödeme gün sayısının yerine getirildiği tarihe göre belirlenen kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabileceği vurgulanmaktadır.

Bu düzenleme ile emeklilik sisteminde önemli değişikliklere gidilirken, vatandaşların yeni şartları dikkatlice incelemesi ve başvurularını zamanında yapmaları önem arz etmektedir.

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