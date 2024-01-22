İlave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı 2024? Zamlı kamu işçisi ikramiyeleri ne kadar oldu? Taşeron, 4D’li işçi 13 günlük tediye ödeme tarihleri!

Türkiye genelinde kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için beklenen gün geldi. 2024 yılının ilk ilave tediyesi, bu hafta cuma günü, yani 26 Ocak'ta hesaplara geçecek. Peki, işçiler kaç TL ikramiye alacak? İşte detaylar...
Türkiye genelinde kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için beklenen gün geldi. 2024 yılının ilk ilave tediyesi, bu hafta cuma günü, yani 26 Ocak'ta hesaplara geçecek. Peki, işçiler kaç TL ikramiye alacak? İşte detaylar...
Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçiye her yıl belli dönemlerde tediye (ikramiye) ödemesi yapılıyor. Aralık ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 2024 yılının ilk ilave tediyesi 26 Ocak'ta (bu hafta cuma günü) hesaplara geçecek.
Tediyenin ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.
52 GÜNE KADAR ÇIKIYOR
Normalde tediye yılda 26 gün üzerinden 6772 sayılı Kanun kapsamında ödeniyor.
Yılın ikinci yarısında ödenen 26 günlük kısım ise Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle hesaplara yatırılıyor.
Yani toplam 52 güne çıkıyor. Tediye, 26 gün üzerinden hesaplanırsa 13'er günden 2 taksit, 52 gün üzerinden hesaplanırsa 13'er günden 4 taksit halinde ödeme yapılacak. Ödemelerden kadro alan taşeronlar, kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçiler yararlanıyor.
NE KADAR ALACAKLAR?
İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.
Ödemelerin en düşük tutarı yeni asgari ücretin brütüne (20 bin 2 lira) göre hesaplanacak.
O da vergi indirimleri dahil 8 bin lira civarında bir tutar olacak. Alınan ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını verecektir.