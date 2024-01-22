İlave tediye 1. taksit ödemeleri yattı mı 2024? Zamlı kamu işçisi ikramiyeleri ne kadar oldu? Taşeron, 4D’li işçi 13 günlük tediye ödeme tarihleri!

İlave tediye ye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

NE KADAR ALACAKLAR?

Ödemelerin en düşük tutarı yeni asgari ücretin brütüne (20 bin 2 lira) göre hesaplanacak.

O da vergi indirimleri dahil 8 bin lira civarında bir tutar olacak. Alınan ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını verecektir.