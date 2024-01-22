Emekliye müjde 14:14’te geldi! 9.999 TL üstü maaşa ek 15.100 TL karşılıksız verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik son düzenlemesiyle emekli maaşlarına ek olarak yüzde 5 zam yapıldı. Bu artış, genel oranı yüzde 42,6'ya çıkardı. En düşük emekli maaşı ise 2.500 lira artarak 10.000 liraya ulaştı. Öte yandan bazı bankalarda promosyon kampanyaları da yenilendi.

Akbank Akbank emeklilere maaşlarına göre 6.000 ile 10.000 lira arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ayrıca, kredi kartına tanımlanacak otomatik fatura ödeme talimatına ek olarak 400 lira ve toplamda 2.000 liraya kadar chip para avantajları da sağlıyor.