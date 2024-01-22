DEV İNDİRİM başlıyor! 24 Ocak 2024 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Pijama Takımı 280 TL, Bere 41,95 TL, Battaniye 129 TL, Kahve Bardağı 49,95 TL

Ocak ayının soğuk günlerine özel olarak hazırlanan katalogda, pamuklu battaniyeden pijama takımına, bere çeşitlerinden üç katlı ışıklı rafa, bardak altlığından rüzgar kupasına kadar birçok farklı ürün yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...