26 Ocak saat 18.00’den sonra hesabınıza bakın! Paralar TC kimlik numarasına göre yatırılacak

Tarım sektöründeki çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin beklenen açıklama sonunda geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır üreticilerini sevindirecek destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam 3 milyar 495 milyon 566 bin TL'nin çiftçilere yönelik destek ödemeleri olarak dağıtılmaya başlandığını belirtti.