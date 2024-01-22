2000 sonrası 7.500 TL civarında SSK, Bağkur maaşı alanlara jest! 4A-4B-4C’liye 15.000 TL meblağ çıktı! Seyyanen artıştan sonra...

YAPI KREDİ: Yapı Kredi, SGK emekli aylığını taşıyan müşterilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon miktarı, emekli maaşına göre değişiyor ve 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arasındakilere 5.250 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arasındakilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üzerindekilere 7.500 TL olarak belirlenmiş durumda. AKBANK: Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını taşıyanlara 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon miktarları, aylık maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor.

VAKIFBANK: VakıfBank, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere 3 yıl için toplam 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödüyor. Promosyon miktarı, emekli maaşının tutarına bağlı olarak belirlenmiş durumda. HALKBANK: Halkbank, SGK emekli maaşı alanlara 3.500 TL altına 3.000 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arasına 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arasına 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerine 5.000 TL nakit promosyon ödüyor.

DENİZBANK: DenizBank, emekli maaşı alanlara aylık maaş tutarına göre 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödüyor. QNB FİNANSBANK: Finansbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını taşıyan müşterilere, aylık maaş tutarlarına göre 4.800 TL ile 8.000 TL arasında değişen nakit promosyon ve ek avantajlar sunuyor.

Bu güncellenen promosyonlar, emeklilere ek gelir sağlama ve banka tercihlerini şekillendirme konusunda önemli bir etken olmaya devam ediyor. Emekliler, kendilerine en uygun promosyonları ve avantajları değerlendirmek için bankalar arasında karşılaştırma yapabilirler.