Emekliye 22-31 Ocak tarihlerinde 2’si 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi dahil...

BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Banka promosyonları hakkında Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadelere yer verdi: ''Bu da daha fazla paranın bankaya yatması demek. 7500 TL'nin mevduat faiziyle 10 TL'nin mevduat faizi aynı olmayacaktır. Aynı bu hesaptan gidecek olursak bir kişinin en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak emekli maaşının bankadan çekmesi promosyonları da değiştirecektir. Bankalar bu parayı kamu kurumlarından daha erken alması ve bunun daha fazla bir faiz getirisinin olması sebebiyle bankalar bunu müşterilerine dağıtacaktır.



O nedenle Şubat ayında banka promosyon düzenlemesi yaparlarsa daha fazla maaş alabilirler. En az 15 bin lira tutarında banka promosyon güncellemesi var. Bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.



Yeni dönemde ise bir banka promosyon tutarını güncelledi. Bu doğrultuda ING Türkiye, emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.''