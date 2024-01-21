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22 Ocak 22-24 ayar altın bilezik fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar? İşin uzmanı açıkladı: ''Gram altın çılgın atacak''

22 Ocak 2024 tarihinde altın piyasasında yaşanan fiyat hareketleri, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken önemli gelişmeleri içeriyor. Ons altındaki toparlanma ve dolar kurundaki artış, Türkiye'de gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bölgesel farklılıklar ve kuyumcu fiyatlarının incelenmesi, altın alacaklar için hayati öneme sahip. Çeyrek ve tam altın fiyatları da bu dönemde yatırımcılar için kritik bir referans noktası oluşturuyor. Peki 22 Ocak 22-24 ayar altın bilezik fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 18:45 Güncelleme 21 Ocak 2024, 18:45
22 Ocak 22-24 ayar altın bilezik fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar? İşin uzmanı açıkladı: ’’Gram altın çılgın atacak’’

Altın piyasasındaki fiyat hareketleri, yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. 22 Ocak 2024 tarihlerinde, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne seviyelere ulaştı? Son günlerdeki karmaşık fiyatlamalar ve FED'in faiz indirimleri, altın piyasasını etkiledi. İşte bu hafta sonunun altın fiyatlarına ilişkin detaylar:

Ons Altın Fiyatları

Ons altın fiyatları, son dönemde bir miktar dalgalanma yaşadı. Ancak uzmanlara göre, bu dalgalanmaların kalıcı bir fiyat düşüşüne işaret etmediği belirtiliyor. İslam Memiş, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olarak, ons altın fiyatlarının hala alım fırsatları sunabileceğini ve ilerleyen dönemde tekrar bu seviyelere ulaşmanın zor olabileceğini vurguluyor.

İslam Memiş, gram altın hakkında şunları söylüyor: "Gram altın, fiziki tarafta 2.050 TL - 2.060 TL arasında işlem görmektedir. Bugün gram altın serbest piyasada 2.070 TL rakamını gördü ama ons altındaki gerileme ile beraber 15 TL civarında bir düşüş yaşandı. Gram altın için bu haftaki fiyat aralığımız 2.040 TL ile 2.070 TL aralığı olacaktır. Bu hafta gram altında gerilemeler, yatırımcılar için alım fırsatlarına işaret etmektedir. Yakın gelecekte gram altında 1-2 haftalık süreç içinde 50 TL'lik bir yükseliş beklemekteyiz."

Altın piyasasında en az fiyat hareketleri kadar etkili olan bir diğer faktör ise jeopolitik risklerdir. Bu faktör, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan önemli bir etkendir. Jeopolitik gelişmeler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar altın talebini artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın piyasası, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle dikkat çekmektedir. İslam Memiş'e göre, altın yatırımcıları için hala alım fırsatları mevcuttur. Jeopolitik risklerin etkisi altında, altın piyasasının gelecekteki seyri belirsiz olabilir. Ancak doğru analizler ve uzman görüşleri, yatırımcılara yol gösterebilir.

Alım Fırsatı: Gram Altın ve Ons Altın

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için birer alım fırsatı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki gerilemenin özellikle gram altın için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gram altın, düşüş sonrasında tekrar yükselişe geçebilecek potansiyele sahip. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın 2.018 dolara gerilemiş durumda ve bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarının genel seyrinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor.

22 Ocak'ta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

  • Gram Altın Alış-Satış Fiyatları: Kuyumcularda gram altının alış fiyatı 2.060 TL, satış fiyatı ise 2.070 TL olarak belirlendi.
  • Farklı Bölgelerdeki Fiyat Farklılıkları: İstanbul ve Türkiye'nin diğer illerinde, kuyumcular hafta sonu altın fiyatlarını farklı belirleyebiliyor.

Çeyrek ve Tam Altın Fiyatları

  • Çeyrek Altın Alış-Satış Fiyatları: Çeyrek altın için alış fiyatı 3.357 TL, satış fiyatı ise 3.436 TL olarak açıklandı.
  • Tam Altın Fiyatları: Tam altın alış fiyatı 13.388 TL, satış fiyatı 13.578 TL olarak işlem görüyor.

Piyasaların Merkez Bankası Faiz Kararı Beklentisi

Piyasaların şu anda odaklandığı en önemli konu, 25 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı. Bu kararın, hem döviz kurları hem de altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, Merkez Bankası'nın bu kritik kararını ve piyasalara olası etkilerini yakından takip ediyor.

Canlı Altın Fiyatları

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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