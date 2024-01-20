Zamlı aile sosyal yardım paraları kaç TL, ne kadar oldu? e-devlet sorgulama ekranı! Ocak 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

Aile Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak maaş gibi yatıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 2024 zamlı aile destek ödemeleri...

💸 2024 ZAMLI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Geçen yıl yapılan güncelleme ile Aile Destek Programı ödemeleri 850 TL-1250 TL arasında değişmişti. Ancak, 2024 için henüz bir açıklama gelmedi. Aile destek ödemelerinin güncel zamlı tutarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.