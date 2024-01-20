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Zamlı aile sosyal yardım paraları kaç TL, ne kadar oldu? e-devlet sorgulama ekranı! Ocak 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

Zamlı aile destek ödemeleri hakkında meraklı bekleyiş devam ediyor. Aile Bakanlığı tarafından düzenli olarak hak sahiplerine ödenen sosyal yardım paralarının, bu ay dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda arama motorlarında yoğun bir talep var. Aile destek ödemeleri, ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her ay belirli bir düzen içerisinde ödeniyor. Peki, Ocak 2024 zamlı aile destek ödemeleri yattı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 14:52 Güncelleme 20 Ocak 2024, 14:52
Zamlı aile sosyal yardım paraları kaç TL, ne kadar oldu? e-devlet sorgulama ekranı! Ocak 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...

Aile Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak maaş gibi yatıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 2024 zamlı aile destek ödemeleri...

💸 2024 ZAMLI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Geçen yıl yapılan güncelleme ile Aile Destek Programı ödemeleri 850 TL-1250 TL arasında değişmişti. Ancak, 2024 için henüz bir açıklama gelmedi. Aile destek ödemelerinin güncel zamlı tutarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Güncel tutarlar ise şöyle;

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak

🔴YÜZDE 50 ZAM GELMESİ HALİNDE YENİ AİLE DESTEK ÖDEMELERİ

450 TL ve altı olanlar için 1.875 TL

450 TL ve üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar için 1.650 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 1.425 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 1.275 TL

NOT: Rakamlar tahminidir. Güncel zam oranı belli olduğunda yeniden hesaplanacaktır.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplare geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

E-DEVET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATIYOR?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı ödemeleri için şu sözleri kullandı: "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (10 Ocak) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız."

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