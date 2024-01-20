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Maaşı 10.050 TL üstü olan tüm emeklilere müjdeli haber verildi! C.tesi ve Pazar 09.00'da 14.750 TL ilave ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek önemli gelişmeler yaşanıyor. Yapılan son düzenleme ile emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılarak artış oranları yüzde 42,6'ya yükseltildi. Bu güncelleme, en düşük emekli maaşını da 10 bin liraya çıkardı. Emeklilere yönelik bu olumlu gelişmelerin yanı sıra yeni yılın başlamasıyla birlikte bankalar da emeklilere özel promosyonlar sunmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 09:04 Güncelleme 20 Ocak 2024, 09:04
Maaşı 10.050 TL üstü olan tüm emeklilere müjdeli haber verildi! C.tesi ve Pazar 09.00’da 14.750 TL ilave ödeme

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 5 puanlık zam, artış oranlarını yüzde 42.6'ya çıkardı. En düşük ödeme ise 2 bin 500 lira artışla 10 bin liraya yükseltildi. Bu da emeklileri sevindirdi. Yeni yıl ile birlikte emeklilere yapılan zamın yanı sıra bankaların sunduğu promosyonlar da dikkat çekiyor. Yeni yıl ile birlikte emeklilere yapılan zamın yanı sıra, bankaların sunduğu promosyonlar da dikkat çekiyor.

AKBANK

Maaşa Göre Promosyon: 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira.
Otomatik Fatura Ödeme Talimatına Ek Avantaj: Kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400 lira; toplamda en çok 2.000 lira chip para.

DENİZBANK

Maaşa Göre Promosyon: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
Özel Kredi Fırsatları: Denizbank, özel kredi fırsatları ile emeklilere avantajlar sunuyor.

GARANTİ BBVA

Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
Kredi Kartıyla Harcamaya Bonus: Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus.
Mobil Taşıma Talimatına Ek Avantaj: Mobil üzerinden emekli maaşı taşıma talimatını verenlere 500 lira ve üzeri harcamada 1.500 lira ek bonus.

ING

Kampanya Süresince Geçen Maaşları Taşıyanlara: 10 Ocak-31 Ocak arasında maaşını taşıyanlara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira maaşa göre promosyon.
Otomatik Fatura Talimatına Nakit Avantaj: Her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon. Toplamda 15.000 TL.

İş Bankası

Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

TEB

Maaşa Göre Promosyon: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

YAPI KREDİ

Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
Fatura Ödeme Talimatına Ek Bonus: İki fatura ödeme talimatına 500, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

FİBABANKA

Maaşa Göre Promosyon: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

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