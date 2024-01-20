Kök maaşı 7.500, 7.600, 7.700, 8.200, 9.000 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin İLAVE ZAM ile yeni maaş tablosu duyuruldu

Emekli aylıklarına yansıtılan zam oranının artışı ve kök aylıkların nasıl etkileneceği konusunda önemli bilgiler mevcut. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici haberler geldi: Hem kök aylıklarına yapılan zam hem de taban aylık ödemelerinde önemli artışlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamayla emeklilerin yüzünü güldürdü. Emeklilik ödemelerine eklenen yüzde 5.03'lük refah payıyla birlikte, zam oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükseltildi. Ayrıca, taban aylık ödemeleri de yüzde 33.3 oranında artırılarak 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bu müjdeli haber, emeklilerin hayat standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu bu zamlar, emeklilerin maaşlarına bugünden itibaren yansıtılmaya başlandı. Ayrıca, ilave zam düzenlemesi de bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilerin kök aylıklarında nasıl bir değişiklik olacağı ve 10 bin lira taban aylık uygulamasının detayları merak konusu. Peki, bu yeni düzenlemeyle emeklilerin hesaplarına ne kadar para yatırılacak? Dul ve yetimler için ödemeler ne kadar artacak? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası, emeklilerin ve ailelerinin hayatını doğrudan etkileyecek önemli gelişmeleri içeriyor.