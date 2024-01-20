İşin piri duyurdu: Gram altın fena artacak! 20-21 Ocak 22-24 ayar altın bilezik fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında en az fiyat hareketleri kadar etkili olan bir diğer faktör ise jeopolitik risklerdir. Bu faktör, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan önemli bir etkendir. Jeopolitik gelişmeler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar altın talebini artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın piyasası, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle dikkat çekmektedir. İslam Memiş'e göre, altın yatırımcıları için hala alım fırsatları mevcuttur. Jeopolitik risklerin etkisi altında, altın piyasasının gelecekteki seyri belirsiz olabilir. Ancak doğru analizler ve uzman görüşleri, yatırımcılara yol gösterebilir.

Alım Fırsatı: Gram Altın ve Ons Altın Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için birer alım fırsatı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki gerilemenin özellikle gram altın için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gram altın, düşüş sonrasında tekrar yükselişe geçebilecek potansiyele sahip. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın 2.018 dolara gerilemiş durumda ve bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarının genel seyrinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor.

20-21 Ocak'ta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? Kuyumcularda Hafta Sonu Altın Fiyatları Gram Altın Alış-Satış Fiyatları: Kuyumcularda gram altının alış fiyatı 2.060 TL, satış fiyatı ise 2.070 TL olarak belirlendi.

Kuyumcularda gram altının alış fiyatı 2.060 TL, satış fiyatı ise 2.070 TL olarak belirlendi. Farklı Bölgelerdeki Fiyat Farklılıkları: İstanbul ve Türkiye'nin diğer illerinde, kuyumcular hafta sonu altın fiyatlarını farklı belirleyebiliyor.

Çeyrek ve Tam Altın Fiyatları Çeyrek Altın Alış-Satış Fiyatları: Çeyrek altın için alış fiyatı 3.357 TL, satış fiyatı ise 3.436 TL olarak açıklandı.

Çeyrek altın için alış fiyatı 3.357 TL, satış fiyatı ise 3.436 TL olarak açıklandı. Tam Altın Fiyatları: Tam altın alış fiyatı 13.388 TL, satış fiyatı 13.578 TL olarak işlem görüyor.

Piyasaların Merkez Bankası Faiz Kararı Beklentisi Piyasaların şu anda odaklandığı en önemli konu, 25 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı. Bu kararın, hem döviz kurları hem de altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, Merkez Bankası'nın bu kritik kararını ve piyasalara olası etkilerini yakından takip ediyor. Canlı Altın Fiyatları Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.