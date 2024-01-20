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Herkes sipariş verebilecek | Togg, T10X için genel sipariş dönemi başlıyor! Nasıl satın alınacak? Çekiliş olacak mı?

Togg, T10X için genel sipariş dönemini bugün başlatıyor. Teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:00
Herkes sipariş verebilecek | Togg, T10X için genel sipariş dönemi başlıyor! Nasıl satın alınacak? Çekiliş olacak mı?

Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kişiyi 2023 yılı boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan Togg, tüm kullanıcılar için sipariş dönemini bugün başlatıyor.

2023'te yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için 6-10 Ocak tarihleri arasında konfigürasyon güncelleme imkanı tanıyan, Nisan 2023'te yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara da 15-19 Ocak arasında sipariş önceliği yaratan Togg, 20 Ocak itibarıyla sipariş ekranlarını tüm kullanıcılara açıyor.

T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek.

NASIL ALINACAK?
Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

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