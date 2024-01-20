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Büyükşehirde sadece 10 bin TL'ye arsa sahibi olun! Milli Emlak'tan çok ucuza arsa ilanları! Başvuru için son 10 gün

Eskişehir'de yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat ortaya çıktı! Milli Emlak, şehirde sadece 10 bin TL'ye arsa satışlarına devam ediyor. Bu benzersiz fırsatla, yatırımcılar uygun fiyatlarla arsa sahibi olma şansını yakalayacak. Milli Emlak'ın sunduğu bu özel fırsat, diğer satışlarda olduğu gibi 5 yıl emlak vergisi ve muafiyetiyle birlikte geliyor. Yatırımcılar, düşük maliyetli bu arsalarla uzun vadeli karlı bir yatırım yapma imkanına sahip olacaklar. İşte o ilan...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 17:41 Güncelleme 20 Ocak 2024, 17:41
Büyükşehirde sadece 10 bin TL’ye arsa sahibi olun! Milli Emlak’tan çok ucuza arsa ilanları! Başvuru için son 10 gün

Milli Emlak'ın sunduğu bu özel fırsat, diğer satışlarda olduğu gibi 5 yıl emlak vergisi ve muafiyetiyle birlikte geliyor. Yatırımcılar, düşük maliyetli bu arsalarla uzun vadeli karlı bir yatırım yapma imkanına sahip olacaklar.

ESKİŞEHİRDE SADECE 10 BİN TL'YE ARSA

Emlak sektöründe cazip fırsatlar sunan Milli Emlak, bu kez Eskişehir'de yatırımcılara unutulmaz bir fırsat sunuyor. Sadece 10 bin TL'ye arsa sahibi olma imkanı, büyükşehirde yatırım yapmak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor. Başvurular için son 10 gün!

SATIŞ BİLGİLERİ

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺10.000,00
Teminat Bedeli ₺3.000,00
Uygun Yüzölçümü 39,58 m²
İhale Tarihi 30/01/2024
İhale Saati 11:30
İhale Yeri Eskişehir / Sarıcakaya
İletişim Adresi https://eskisehir.csb.gov.tr/
Telefon (222) 661 22 10

Milli Emlak'ın resmi internet sitesi olan milliemlak.gov.tr adresinden ilgili ilanlara ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Satışa sunulan arsalar hakkında daha fazla bilgi edinerek, yatırım fırsatlarını değerlendirebilir ve avantajlı koşullardan yararlanabilirsiniz.

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