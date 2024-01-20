Büyükşehirde sadece 10 bin TL’ye arsa sahibi olun! Milli Emlak’tan çok ucuza arsa ilanları! Başvuru için son 10 gün

Milli Emlak'ın sunduğu bu özel fırsat, diğer satışlarda olduğu gibi 5 yıl emlak vergisi ve muafiyetiyle birlikte geliyor. Yatırımcılar, düşük maliyetli bu arsalarla uzun vadeli karlı bir yatırım yapma imkanına sahip olacaklar.

ESKİŞEHİRDE SADECE 10 BİN TL'YE ARSA

Emlak sektöründe cazip fırsatlar sunan Milli Emlak, bu kez Eskişehir'de yatırımcılara unutulmaz bir fırsat sunuyor. Sadece 10 bin TL'ye arsa sahibi olma imkanı, büyükşehirde yatırım yapmak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor. Başvurular için son 10 gün!