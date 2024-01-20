Büyükşehirde sadece 10 bin TL’ye arsa sahibi olun! Milli Emlak’tan çok ucuza arsa ilanları! Başvuru için son 10 gün

Milli Emlak'ın sunduğu bu özel fırsat, diğer satışlarda olduğu gibi 5 yıl emlak vergisi ve muafiyetiyle birlikte geliyor. Yatırımcılar, düşük maliyetli bu arsalarla uzun vadeli karlı bir yatırım yapma imkanına sahip olacaklar.
Milli Emlak'ın sunduğu bu özel fırsat, diğer satışlarda olduğu gibi 5 yıl emlak vergisi ve muafiyetiyle birlikte geliyor. Yatırımcılar, düşük maliyetli bu arsalarla uzun vadeli karlı bir yatırım yapma imkanına sahip olacaklar.
ESKİŞEHİRDE SADECE 10 BİN TL'YE ARSA
Emlak sektöründe cazip fırsatlar sunan Milli Emlak, bu kez Eskişehir'de yatırımcılara unutulmaz bir fırsat sunuyor. Sadece 10 bin TL'ye arsa sahibi olma imkanı, büyükşehirde yatırım yapmak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor. Başvurular için son 10 gün!
|Tahmin Edilen İhale Bedeli
|₺10.000,00
|Teminat Bedeli
|₺3.000,00
|Uygun Yüzölçümü
|39,58 m²
|İhale Tarihi
|30/01/2024
|İhale Saati
|11:30
|İhale Yeri
|Eskişehir / Sarıcakaya
|İletişim Adresi
|https://eskisehir.csb.gov.tr/
|Telefon
|(222) 661 22 10
Milli Emlak'ın resmi internet sitesi olan milliemlak.gov.tr adresinden ilgili ilanlara ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Satışa sunulan arsalar hakkında daha fazla bilgi edinerek, yatırım fırsatlarını değerlendirebilir ve avantajlı koşullardan yararlanabilirsiniz.