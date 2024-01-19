SSK BAĞKUR emeklisine ekstra müjde saat 09.32 sularında geldi! Maaşı 7.499 TL üstü olan yaşadı

Bu önemli düzenleme bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak ve ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Başkan'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihlerinde alacak.
5 PUANLIK İLAVE ZAMIN HESAPLANMASI
Ocak ayında enflasyon oranıyla birlikte, emekli maaşları arasındaki fark dikkate alınarak bu ek zam uygulandı. Temmuz ayında, farklı emekli grupları arasındaki maaş oranları eşitlenecek.
ZAMLI EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?
E-devlet üzerinden emekli aylık bilgilerine ulaşabilirsiniz. Zamlı aylık hesaplama, kök maaşa uygulanan zam oranı ve yüzde 4'lük ek ödeme ile yapılıyor.