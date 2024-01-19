Maaşı 10 bin 100 TL üstü olan bütün emeklilere müjdeli haber geldi! C.tesi ve Pazar 09.00’da 14.750 TL ek ödeme

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 5 puanlık zam, artış oranlarını yüzde 42.6'ya çıkardı. En düşük ödeme ise 2 bin 500 lira artışla 10 bin liraya yükseltildi. Bu da emeklileri sevindirdi. Yeni yıl ile birlikte emeklilere yapılan zamın yanı sıra bankaların sunduğu promosyonlar da dikkat çekiyor. Yeni yıl ile birlikte emeklilere yapılan zamın yanı sıra, bankaların sunduğu promosyonlar da dikkat çekiyor.