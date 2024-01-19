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İşin uzmanı açıkladı! Gram altın aniden zıplayacak! 19 Ocak 2024 Cuma 22-24 ayar altın bilezik fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Son dönemlerde, altın piyasası ekonomi dünyasında öne çıkan ve büyük bir ilgi gören bir alan olmuştur. Özellikle ons altın ve gram altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatini yoğun bir şekilde çekiyor. Bu hareketlilik, altın piyasasının dinamiklerini ve yatırımcıların stratejilerini önemli ölçüde etkiliyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda en çok takip edilen değerli metal olup, dünya genelindeki ekonomik ve siyasi gelişmelerden hızla etkilenir. Son zamanlarda ons altında görülen artışlar, özellikle global ekonomideki belirsizlikler ve farklı ülkelerin merkez bankalarının politikalarıyla ilişkilendiriliyor.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 11:55 Güncelleme 19 Ocak 2024, 12:10
İşin uzmanı açıkladı! Gram altın aniden zıplayacak! 19 Ocak 2024 Cuma 22-24 ayar altın bilezik fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar, birçok faktörün etkisi altında gerçekleşiyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor. Ayrıca jeopolitik riskler de altın piyasasının seyrini belirleyen önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

Ons Altın Fiyatları

Ons altın fiyatları, son dönemde bir miktar dalgalanma yaşadı. Ancak uzmanlara göre, bu dalgalanmaların kalıcı bir fiyat düşüşüne işaret etmediği belirtiliyor. İslam Memiş, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olarak, ons altın fiyatlarının hala alım fırsatları sunabileceğini ve ilerleyen dönemde tekrar bu seviyelere ulaşmanın zor olabileceğini vurguluyor.

İslam Memiş, gram altın hakkında şunları söylüyor: "Gram altın, fiziki tarafta 2.050 TL - 2.060 TL arasında işlem görmektedir. Bugün gram altın serbest piyasada 2.070 TL rakamını gördü ama ons altındaki gerileme ile beraber 15 TL civarında bir düşüş yaşandı. Gram altın için bu haftaki fiyat aralığımız 2.040 TL ile 2.070 TL aralığı olacaktır. Bu hafta gram altında gerilemeler, yatırımcılar için alım fırsatlarına işaret etmektedir. Yakın gelecekte gram altında 1-2 haftalık süreç içinde 50 TL'lik bir yükseliş beklemekteyiz."

Altın piyasasında en az fiyat hareketleri kadar etkili olan bir diğer faktör ise jeopolitik risklerdir. Bu faktör, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan önemli bir etkendir. Jeopolitik gelişmeler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar altın talebini artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın piyasası, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle dikkat çekmektedir. İslam Memiş'e göre, altın yatırımcıları için hala alım fırsatları mevcuttur. Jeopolitik risklerin etkisi altında, altın piyasasının gelecekteki seyri belirsiz olabilir. Ancak doğru analizler ve uzman görüşleri, yatırımcılara yol gösterebilir.

Alım Fırsatı: Gram Altın ve Ons Altın

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için birer alım fırsatı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki gerilemenin özellikle gram altın için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gram altın, düşüş sonrasında tekrar yükselişe geçebilecek potansiyele sahip. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın 2.018 dolara gerilemiş durumda ve bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarının genel seyrinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor.

Altın piyasası, 19 Ocak 2024 tarihinde yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugün, gram altından çeyrek altına kadar pek çok farklı türde altın fiyatlarında bir yükseliş kaydedildi. Bu yükseliş, ons altının da değer kazanmasıyla paralellik gösteriyor. Ons altın, bugün yüzde 0,30'luk bir artışla 2028 dolara ulaştı. Piyasalar şimdi gözlerini 25 Ocak 2024'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararına dikmiş durumda. Bu kararın, başta döviz kurları olmak üzere altın fiyatları üzerinde de belirleyici bir rol oynayacağı bekleniyor.

19 Ocak'ta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

19 Ocak 2024 tarihinde, altın piyasasında çeşitli türlerdeki altınların alış ve satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

  • Gram Altın: Alış fiyatı 2.043 lira, satış fiyatı 2.069,73 lira.
  • Çeyrek Altın: Yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.348 lira, satış fiyatı 3.410 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 3.337 lira, satış fiyatı 3.400 lira.
  • Yarım Altın: Yeni yarım altın alış fiyatı 6.695 lira, satış fiyatı 6.788 lira. Eski yarım altın alış fiyatı 6.675 lira, satış fiyatı 6.768 lira.

  • Tam Altın: Yeni tam altın alış fiyatı 13.350 lira, satış fiyatı 13.536 lira. Eski tam altın alış fiyatı 13.350 lira, satış fiyatı 13.485 lira.
  • Ata Altın: Yeni Ata altın alış fiyatı 13.761 lira, satış fiyatı 13.929 lira. Eski Ata altın alış fiyatı 13.741 lira, satış fiyatı 13.908 lira.
  • Atabeşli Altın: Yeni Atabeşli altın alış fiyatı 68,290 lira, satış fiyatı 69,170 lira. Eski Atabeşli altın alış fiyatı 68,184 lira, satış fiyatı 68,965 lira.
  • Gremse Altın: Yeni gremse altın alış fiyatı 33,162 lira, satış fiyatı 33.678 lira. Eski gremse altın alış fiyatı 33,052 lira, satış fiyatı 33,596 lira.

Piyasaların Merkez Bankası Faiz Kararı Beklentisi

Piyasaların şu anda odaklandığı en önemli konu, 25 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı. Bu kararın, hem döviz kurları hem de altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, Merkez Bankası'nın bu kritik kararını ve piyasalara olası etkilerini yakından takip ediyor.

Canlı Altın Fiyatları

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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