İşin uzmanı açıkladı! Gram altın aniden zıplayacak! 19 Ocak 2024 Cuma 22-24 ayar altın bilezik fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında en az fiyat hareketleri kadar etkili olan bir diğer faktör ise jeopolitik risklerdir. Bu faktör, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan önemli bir etkendir. Jeopolitik gelişmeler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar altın talebini artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın piyasası, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle dikkat çekmektedir. İslam Memiş'e göre, altın yatırımcıları için hala alım fırsatları mevcuttur. Jeopolitik risklerin etkisi altında, altın piyasasının gelecekteki seyri belirsiz olabilir. Ancak doğru analizler ve uzman görüşleri, yatırımcılara yol gösterebilir.

Alım Fırsatı: Gram Altın ve Ons Altın Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için birer alım fırsatı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki gerilemenin özellikle gram altın için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gram altın, düşüş sonrasında tekrar yükselişe geçebilecek potansiyele sahip. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın 2.018 dolara gerilemiş durumda ve bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarının genel seyrinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor.

Altın piyasası, 19 Ocak 2024 tarihinde yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugün, gram altından çeyrek altına kadar pek çok farklı türde altın fiyatlarında bir yükseliş kaydedildi. Bu yükseliş, ons altının da değer kazanmasıyla paralellik gösteriyor. Ons altın, bugün yüzde 0,30'luk bir artışla 2028 dolara ulaştı. Piyasalar şimdi gözlerini 25 Ocak 2024'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararına dikmiş durumda. Bu kararın, başta döviz kurları olmak üzere altın fiyatları üzerinde de belirleyici bir rol oynayacağı bekleniyor. 19 Ocak'ta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? 19 Ocak 2024 tarihinde, altın piyasasında çeşitli türlerdeki altınların alış ve satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti: Gram Altın: Alış fiyatı 2.043 lira, satış fiyatı 2.069,73 lira.

Alış fiyatı 2.043 lira, satış fiyatı 2.069,73 lira. Çeyrek Altın: Yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.348 lira, satış fiyatı 3.410 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 3.337 lira, satış fiyatı 3.400 lira.

Yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.348 lira, satış fiyatı 3.410 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 3.337 lira, satış fiyatı 3.400 lira. Yarım Altın: Yeni yarım altın alış fiyatı 6.695 lira, satış fiyatı 6.788 lira. Eski yarım altın alış fiyatı 6.675 lira, satış fiyatı 6.768 lira.

Tam Altın: Yeni tam altın alış fiyatı 13.350 lira, satış fiyatı 13.536 lira. Eski tam altın alış fiyatı 13.350 lira, satış fiyatı 13.485 lira.

Yeni tam altın alış fiyatı 13.350 lira, satış fiyatı 13.536 lira. Eski tam altın alış fiyatı 13.350 lira, satış fiyatı 13.485 lira. Ata Altın: Yeni Ata altın alış fiyatı 13.761 lira, satış fiyatı 13.929 lira. Eski Ata altın alış fiyatı 13.741 lira, satış fiyatı 13.908 lira.

Yeni Ata altın alış fiyatı 13.761 lira, satış fiyatı 13.929 lira. Eski Ata altın alış fiyatı 13.741 lira, satış fiyatı 13.908 lira. Atabeşli Altın: Yeni Atabeşli altın alış fiyatı 68,290 lira, satış fiyatı 69,170 lira. Eski Atabeşli altın alış fiyatı 68,184 lira, satış fiyatı 68,965 lira.

Yeni Atabeşli altın alış fiyatı 68,290 lira, satış fiyatı 69,170 lira. Eski Atabeşli altın alış fiyatı 68,184 lira, satış fiyatı 68,965 lira. Gremse Altın: Yeni gremse altın alış fiyatı 33,162 lira, satış fiyatı 33.678 lira. Eski gremse altın alış fiyatı 33,052 lira, satış fiyatı 33,596 lira.

Piyasaların Merkez Bankası Faiz Kararı Beklentisi Piyasaların şu anda odaklandığı en önemli konu, 25 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı. Bu kararın, hem döviz kurları hem de altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, Merkez Bankası'nın bu kritik kararını ve piyasalara olası etkilerini yakından takip ediyor. Canlı Altın Fiyatları Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.