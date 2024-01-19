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Altın piyasasında darmaduman eden gelişme: Fiyatların 4.500 TL birden fırlayacağını duyurdu!

Son günlerde, altın piyasasında dikkate değer fiyat düşüşleri gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Beklenmedik bir şekilde, ons altının fiyatı 2.010 dolar seviyelerine kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu durumu analiz ederek, altın yatırımcılarına önemli tespitlerde bulundu.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 13:17 Güncelleme 19 Ocak 2024, 13:18
Altın piyasasında darmaduman eden gelişme: Fiyatların 4.500 TL birden fırlayacağını duyurdu!

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş hakkında sürpriz bir bakış açısı geliştirdi. Ons altın fiyatlarında beklenmeyen bir düşüş olduğunu belirten Memiş, normal şartlarda 2.020 – 2.070 dolar aralığında bir fiyatlama beklerken, daha düşük seviyelerin görülmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Bu durum, ons altının baskı altında olduğunu gösteriyor.

Memiş'e göre, jeopolitik risklerin öncesinde genellikle ons altın baskı altına alınıyor. Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi ve İsrail ile Filistin arasındaki savaş öncesi de gözlemlendi. Buna göre, merkez bankalarının bu dönemlerde altınları topladığı ve sonrasında dünyada bir yerde savaş çıktığı gözlemleniyor. Kızıldeniz bölgesinde yaşanabilecek bir gerginlik de altın fiyatlarını etkileyebilir.

Altın Fiyatlarının Geleceği ve Yatırımcı Stratejileri

Memiş, yatırımcılara bu hafta gözlemlenen altın fiyatlarını dikkatlice değerlendirmelerini öneriyor. Mevcut düşük fiyatların ileride tekrar görülemeyeceğini belirten Memiş, bu fiyatları değerlendirmenin önemine vurgu yapıyor. Özellikle gelecek dönemlerde yaşanabilecek jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarında önemli değişikliklere yol açabilir.

Ons Altın Fiyatları

Altın piyasası, dünya genelinde birçok yatırımcının yakından takip ettiği bir alan. Ons altın fiyatları, uluslararası piyasalarda Amerikan Doları cinsinden işlem görmektedir. Son dönemde, ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarındaki değişiklikler, ons altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Şu an itibarıyla, ons altın fiyatı 1.950 Amerikan Doları seviyesinin üzerinde işlem görmektedir. Bu fiyat seviyesi, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır. Ancak, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların nedenleri ve gelecekteki yönlendirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için daha derinlemesine bir analize ihtiyaç vardır.

Gram Altın

Altın yatırımcılarının dikkatini çeken bir diğer önemli konu ise Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatlarıdır. Bankalararası Dolar/TL kuru, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki değerini gösterir. Bu kuru yakından takip eden yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişikliklerin altın fiyatlarını nasıl etkilediğini anlamaya çalışırlar.

Şu an itibarıyla, bankalararası Dolar/TL kuru da dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum, hem döviz yatırımcıları hem de altın yatırımcıları için önemlidir çünkü döviz kurlarındaki değişiklikler, altın fiyatlarına doğrudan etki edebilir. Ayrıca, gram altın fiyatları da bu dalgalanmalardan etkilenebilir.

Fed'in Faiz Politikası ve Altın Piyasası

Altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri, ABD Merkez Başkasının (Fed) faiz politikalarıdır. Fed, faiz oranlarını artırma veya indirme yetkisine sahiptir ve bu kararlar altın piyasasını büyük ölçüde etkileyebilir. Son dönemde, Fed'in faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler ve beklentiler piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştur.

Özellikle güçlü tüketici alım verileri, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceği ihtimaline ilişkin yeni şüpheler yarattı. Piyasanın Fed'in borçlanma maliyetlerini ne zaman düşüreceğine dair ihtimalleri geri çekmesiyle spot altın son iki seansta yaklaşık yüzde 2,5 düştü. Swap yatırımcıları, Mart ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 80'den yüzde 57'ye çekti.

Beklenen İşsizlik Başvuruları ve Piyasa Beklentileri

Altın yatırımcıları için önemli bir diğer gösterge ise beklenen işsizlik başvurularıdır. İşsizlik başvuruları, ekonominin sağlığını ve istihdam durumunu gösteren önemli bir veridir. Ayrıca, işsizlik başvurularındaki değişiklikler, Fed'in faiz politikalarına ilişkin ipuçları sağlayabilir.

Yatırımcılar, beklenen işsizlik başvurularını yakından takip ederler ve bu verileri Fed'in faiz politikalarını tahmin etmek için kullanırlar. Bu nedenle, işsizlik başvurularındaki değişiklikler altın piyasasında önemli bir faktör olabilir.

NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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