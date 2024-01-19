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Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! 30'lu yumurta, beyaz peynir, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı... BİM, A101, ŞOK fiyat listesi

Türkiye'nin sevilen market zinciri BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. 19 Ocak 2024 tarihli kataloğuyla BİM, birçok avantajlı ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. A101, ŞOK ve BİM tarafından paylaşılan aktüel ürünler listesi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte 19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 23:11 Güncelleme 19 Ocak 2024, 23:20
Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! 30’lu yumurta, beyaz peynir, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı... BİM, A101, ŞOK fiyat listesi

BİM, bu Cuma günü için özel indirimler ve cazip fırsatlar sunuyor. İşte, 19 Ocak 2024 tarihli BİM aktüel kataloğunda bulunan ürünler...

BİM AKTÜEL 19 OCAK 2024 KATALOĞU

Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

Nordmende 55' UHD Android Tv 10.499 TL

Nordmende 50' UHD Android Tv 9.299 TL

Nordmende 43' FHD Smart Tv 6.699 TL

Senna 32' HD Android Tv 4.299 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Arnica Blender Seti 999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL

Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL

Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL

Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL

Salı günü geçerli olacaktır.Salı günü geçerli olacaktır.

Raflı Çalışma Masası 999 TL

Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL

Newton Denge Topları 105 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL

Derin Saklama Kabı 24 269 TL

23 Ocak Salı'dan itibaren geçerlidir.23 Ocak Salı'dan itibaren geçerlidir.

Kğtahya Porselen Rölfeyli Yemek Takımı 799 TL

Granit Tencere Seti 1.499 TL

Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 279 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 39,50 TL

Chef's Derin Tencere 289 TL

Metal Kutu 800 ml 3'lü 47,50 TL

Benante Bambu Altlıklı Porselen Fincan Seti 139 TL

Çift Baskılı Kepçe Altlığı / Peçetelik 34,50 TL

Salata Kurutucusu 89 TL

Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 65 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL

ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

500 GR SÜZME PEYNİR 154,50 TL

SİYAH ZEYTİN 79,90 TL

PİLAVLIK PİRİNÇ 57,50 TL

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

5 litrelik yağ, 12li tuvalet kağıdı, 16lı platinum gece ped ve sürpriz ürünler yayında: ŞOK market 9 Ocak aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKTI!5 litrelik yağ, 12li tuvalet kağıdı, 16lı platinum gece ped ve sürpriz ürünler yayında: ŞOK market 9 Ocak aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKTI!
5 litrelik yağ, 12'li tuvalet kağıdı, 16'lı platinum gece ped ve sürpriz ürünler yayında: ŞOK market 9 Ocak aktüel ürünler kataloğu SATIŞA ÇIKTI!
Yiyecek indirimleri! Yeni hafta geldi A101 aktüel kataloğu değişti! 89 TLye indi! Paket paket satılıyor! Kolot peyniri, sıvı yağ, tuvalet kağıdı...Yiyecek indirimleri! Yeni hafta geldi A101 aktüel kataloğu değişti! 89 TLye indi! Paket paket satılıyor! Kolot peyniri, sıvı yağ, tuvalet kağıdı...
Yiyecek indirimleri! Yeni hafta geldi A101 aktüel kataloğu değişti! 89 TL'ye indi! Paket paket satılıyor! Kolot peyniri, sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

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