Kıdem tazminatı A’dan Z’ye değişti! 1 2 5 10 sene çalışan bir işçi artık kaç para tazminat alacak?

Asgari Ücretliler için Tazminat Artışı Yeni asgari ücret artışı, en düşük kıdem tazminatını da yükseltti. 2023'ün ikinci yarısında işten ayrılan bir asgari ücretli, çalıştığı her yıl için 13.415 lira üzerinden hesaplama yapılırken, 13.312 lira ödeme alıyordu. Bu yıl işten ayrılan bir asgari ücretli için kıdem tazminatı, çalıştığı her yıl için 20.002 lira üzerinden hesaplanacak ve damga vergisi kesilmiş olarak 19.850 lira ödenecek.

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, Türkiye'de iş kanunları kapsamında, belirli şartlar altında işten ayrılan çalışanlara ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, çalışanın iş yerinde geçirdiği süreye bağlı olarak hesaplanır ve işten ayrılma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Kıdem Tazminatının Özellikleri Hesaplama: Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerinde geçirdiği her tam yıl için belirli bir miktar üzerinden hesaplanır. Bu miktar, çalışanın son aldığı brüt maaş ve varsa ek ödemeler dikkate alınarak belirlenir. Kimler Yararlanabilir: Sürekli bir işte en az 1 yıl çalışmış olan herhangi bir nedenle işten çıkarılan ya da haklı bir sebeple işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Ödeme Koşulları: İşverenin iflası, iş yerinin kapanması, emeklilik, kadın çalışanın evlendikten sonra ilk yıl içinde işten ayrılması gibi durumlar kıdem tazminatı ödenmesini gerektirir. Ödeme Tutarı: Kıdem tazminatının miktarı her yıl için çalışanın son brüt maaşının 30 günlük tutarı kadardır. Ancak yasal bir üst sınır (tavan) bulunur ve bu sınır her yıl belirlenir.