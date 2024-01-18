Gram altın birden fırlayacak! İslam Memiş tarihini duyurdu! 18 Ocak 2024 Perşembe altın fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Gram Altın Fiyatları Gram altın, ons altın fiyatlarındaki hareketlilikten etkileniyor ve son dönemde 2.070 TL seviyesini gördükten sonra bir miktar düşüş yaşadı. Ancak uzmanlar, gram altın için pozitif beklentilerini sürdürüyorlar. İslam Memiş'e göre, gram altın için beklenen fiyat aralığı 2.040 TL ile 2.070 TL arasındadır.

İslam Memiş, gram altın hakkında şunları söylüyor: "Gram altın, fiziki tarafta 2.050 TL - 2.060 TL arasında işlem görmektedir. Bugün gram altın serbest piyasada 2.070 TL rakamını gördü ama ons altındaki gerileme ile beraber 15 TL civarında bir düşüş yaşandı. Gram altın için bu haftaki fiyat aralığımız 2.040 TL ile 2.070 TL aralığı olacaktır. Bu hafta gram altında gerilemeler, yatırımcılar için alım fırsatlarına işaret etmektedir. Yakın gelecekte gram altında 1-2 haftalık süreç içinde 50 TL'lik bir yükseliş beklemekteyiz."

Jeopolitik Riskler Altın piyasasında en az fiyat hareketleri kadar etkili olan bir diğer faktör ise jeopolitik risklerdir. Bu faktör, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan önemli bir etkendir. Jeopolitik gelişmeler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar altın talebini artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın piyasası, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle dikkat çekmektedir. İslam Memiş'e göre, altın yatırımcıları için hala alım fırsatları mevcuttur. Jeopolitik risklerin etkisi altında, altın piyasasının gelecekteki seyri belirsiz olabilir. Ancak doğru analizler ve uzman görüşleri, yatırımcılara yol gösterebilir.

Alım Fırsatı: Gram Altın ve Ons Altın Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için birer alım fırsatı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki gerilemenin özellikle gram altın için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gram altın, düşüş sonrasında tekrar yükselişe geçebilecek potansiyele sahip. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın 2.018 dolara gerilemiş durumda ve bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarının genel seyrinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor.