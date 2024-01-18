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Gram altın birden fırlayacak! İslam Memiş tarihini duyurdu! 18 Ocak 2024 Perşembe altın fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Son zamanlarda altın piyasasında meydana gelen hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin ilgisini yoğun bir şekilde çekiyor. Özellikle ons altın ve gram altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasadaki gelişmeleri anlamak isteyen birçok kişi için dikkat çekici bir konu haline geldi. İşte altın piyasasındaki bu son hareketliliğin detayları...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 10:14 Güncelleme 18 Ocak 2024, 10:15
Gram altın birden fırlayacak! İslam Memiş tarihini duyurdu! 18 Ocak 2024 Perşembe altın fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar, birçok faktörün etkisi altında gerçekleşiyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor. Ayrıca jeopolitik riskler de altın piyasasının seyrini belirleyen önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

Ons Altın Fiyatları

Ons altın fiyatları, son dönemde bir miktar dalgalanma yaşadı. Ancak uzmanlara göre, bu dalgalanmaların kalıcı bir fiyat düşüşüne işaret etmediği belirtiliyor. İslam Memiş, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olarak, ons altın fiyatlarının hala alım fırsatları sunabileceğini ve ilerleyen dönemde tekrar bu seviyelere ulaşmanın zor olabileceğini vurguluyor.

İslam Memiş'e göre, ons altının haftalık fiyat değerlendirmesi şu şekildedir: "Ons altın, 2.045 - 2.051 dolar arasında işlem görmektedir. Destek seviyesi olarak 2.038 dolar göz önünde bulundurulmalıdır. Üst tarafta ise 2.070 dolar seviyesi mevcuttur. Bu hafta ons altın, belirtilen aralıkta fiyatlanacaktır. Yılın ilk çeyreğinde ons altının 2.150 dolar olabileceğine dair öngörülerimiz devam etmektedir. Ons altında gözlenen yükseliş trendi, yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır."

Gram Altın Fiyatları

Gram altın, ons altın fiyatlarındaki hareketlilikten etkileniyor ve son dönemde 2.070 TL seviyesini gördükten sonra bir miktar düşüş yaşadı. Ancak uzmanlar, gram altın için pozitif beklentilerini sürdürüyorlar. İslam Memiş'e göre, gram altın için beklenen fiyat aralığı 2.040 TL ile 2.070 TL arasındadır.

İslam Memiş, gram altın hakkında şunları söylüyor: "Gram altın, fiziki tarafta 2.050 TL - 2.060 TL arasında işlem görmektedir. Bugün gram altın serbest piyasada 2.070 TL rakamını gördü ama ons altındaki gerileme ile beraber 15 TL civarında bir düşüş yaşandı. Gram altın için bu haftaki fiyat aralığımız 2.040 TL ile 2.070 TL aralığı olacaktır. Bu hafta gram altında gerilemeler, yatırımcılar için alım fırsatlarına işaret etmektedir. Yakın gelecekte gram altında 1-2 haftalık süreç içinde 50 TL'lik bir yükseliş beklemekteyiz."

Jeopolitik Riskler

Altın piyasasında en az fiyat hareketleri kadar etkili olan bir diğer faktör ise jeopolitik risklerdir. Bu faktör, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan önemli bir etkendir. Jeopolitik gelişmeler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar altın talebini artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın piyasası, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle dikkat çekmektedir. İslam Memiş'e göre, altın yatırımcıları için hala alım fırsatları mevcuttur. Jeopolitik risklerin etkisi altında, altın piyasasının gelecekteki seyri belirsiz olabilir. Ancak doğru analizler ve uzman görüşleri, yatırımcılara yol gösterebilir.

Alım Fırsatı: Gram Altın ve Ons Altın

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için birer alım fırsatı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki gerilemenin özellikle gram altın için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gram altın, düşüş sonrasında tekrar yükselişe geçebilecek potansiyele sahip. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın 2.018 dolara gerilemiş durumda ve bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarının genel seyrinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor.

Altın Piyasasında Yaşanan Son Gelişmeler ve Yatırımcıların Durumu

Altın piyasasında yaşanan fiyat düşüşleri, yatırımcıları şaşırttı ve kararsızlığa sürükledi. Ons altın fiyatlarında beklenmedik bir düşüş yaşanması, piyasa uzmanlarını da şaşırttı ve bu düşüşün nedenleri netleşmeye başladı. İşte altın piyasasında yaşanan bu gelişmeler ve yatırımcıların karşılaştığı durum:

Altın Fiyatlarındaki Düşüşün Sebepleri

  • ABD Tahvil Faizlerindeki Artış: ABD tahvil faizlerinin kazançlı duruma geçmesi, dolar endeksinde yükselişe neden oldu.
  • Dolar Endeksindeki Yükseliş: Dolar endeksindeki bu yükseliş, dolar karşısındaki varlıkların değer kaybetmesine yol açtı.
  • Altın Fiyatlarında Düşüş: Dolar karşısındaki en önemli varlık olan altın, bu durumdan etkilenerek fiyatlarında düşüş yaşadı.

Ons Altın Fiyatı

  • Güncel Fiyat: Bugün ons altın, 2.008 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • Yön Belirleyici Fiyat Hareketleri: Bugün ons altında meydana gelecek fiyat hareketlerinin, piyasadaki yönü belirleyeceği düşünülüyor.
  • Kritik Gün: Ons altın fiyatları için bugün oldukça kritik bir gün olarak değerlendiriliyor.

Gram Altın Fiyatı

  • Etkileyen Faktörler: Gram altın fiyatını hem ons altın fiyatı hem de dolar kuru etkiliyor.
  • Güncel Gram Altın Fiyatı: Şu anda gram altın, resmi kur fiyatına göre 1.946 TL seviyesinde işlem görüyor.
  • Kuyumcuların Fiyatları: Kuyumcularda gram altın fiyatı 2.048 TL olarak belirlenmiş durumda. Çeyrek altının satış fiyatı ise 3.380 TL olarak açıklandı.

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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