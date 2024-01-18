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85 milyon için yeni liste geldi! Zamlı SED, 65 yaş aylığı, evde bakım, dul-yetim, engelli ve aile destek yardımı tablosu çıktı

Türkiye'de enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte, memur ve emekli maaş zam oranları ile birçok sosyal yardım kaleminde değişiklikler yapıldı. İşte 2024 yılında güncellenen sosyal yardım miktarları:

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 14:44 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:44
85 milyon için yeni liste geldi! Zamlı SED, 65 yaş aylığı, evde bakım, dul-yetim, engelli ve aile destek yardımı tablosu çıktı

Türkiye'de son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, birçok sosyal destek ödemesinde güncellemeler yapıldı. Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan düzenlemeler, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım aylığı gibi önemli sosyal yardım kalemlerini etkiledi. İşte 2024 yılındaki güncel rakamlar:

2024 yılı maaş zamları ve sosyal destek ödemelerini yakından ilgilendiren 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı.Verilere göre, memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise 37,57 oldu.

SOSYAL ÖDEMELER NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı: 3.504,85
Evde bakım desteği: 7.608,63
Kronik hastalık yardımı: 7.608,63
Engelli yakını aylığı: 2.797,81
Engelli aylığı:
% 40-69 arası 2.797,81
% 70 ve üstü 4.196,70

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen tutar 3 bin 504 liraya çıkıyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği de 7 bin 608 liraya yükseliyor.

ENGELLİ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan vatandaşlara yapılan ödeme yüzde 40-69 engeli olanlara 2 bin 797 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liraya yükseliyor.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bu tutar da 2 bin 797 liraya çıkıyor.

HASTALARA NAKDİ YARDIM
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 7 bin 608 liraya ulaşıyor.

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