85 milyon için yeni liste geldi! Zamlı SED, 65 yaş aylığı, evde bakım, dul-yetim, engelli ve aile destek yardımı tablosu çıktı

Türkiye'de son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, birçok sosyal destek ödemesinde güncellemeler yapıldı. Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan düzenlemeler, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım aylığı gibi önemli sosyal yardım kalemlerini etkiledi. İşte 2024 yılındaki güncel rakamlar:
2024 yılı maaş zamları ve sosyal destek ödemelerini yakından ilgilendiren 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı.Verilere göre, memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise 37,57 oldu.
SOSYAL ÖDEMELER NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı: 3.504,85
Evde bakım desteği: 7.608,63
Kronik hastalık yardımı: 7.608,63
Engelli yakını aylığı: 2.797,81
Engelli aylığı:
% 40-69 arası 2.797,81
% 70 ve üstü 4.196,70