SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

14 günlük maaş farkı ne zaman yatar? TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 ödeme tarihleri! Emekli, memur 2024 maaş farkı hesaplama robotu! 19,20,21,22 Ocak...

2024 yılında emeklilerin maaş zamları belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,56, memur ve emeklileri ise yüzde 49,3 oranında zam alacak. Ayrıca Kabine Toplantısı Kararı sonrasında emekliye ek olarak yüzde 5 ek zammın uygulanacağı açıklandı. Emekli maaşlarının zamlı halleri, önceden belirlenen ödeme tarihlerinde emeklilere yatırılacak. Peki, 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 19:25 Güncelleme 18 Ocak 2024, 19:25
14 günlük maaş farkı ne zaman yatar? TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 ödeme tarihleri! Emekli, memur 2024 maaş farkı hesaplama robotu! 19,20,21,22 Ocak...

Maaşları yatmaya başlayan emekliler, fark ödemelerini ne zaman alacakları konusunda merak içindeler. Emeklilere yapılacak olan fark ödemeleri, belirlenen ödeme tarihlerinde gerçekleşecek. İşte 14 günlük maaş farkı hesaplama ve tüm detaylar...

EK ÖDEME E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

E-devlet üzerinden emekli aylık bilgisi sorgulaması yapıldığında, "aylık tutar" bölümü kök maaşı, "ek ödeme tutarı" ise yüzde 4'lük ek ödemeyi, "5510 EK 19 Miktarı" ise aylığı 10 bin liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Bu zam hesaplamasında önce kök aylığa zam uygulanıyor, ardından yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşlarını zamlı olarak alacak. Memurların zamlı maaşlar bugün hesaplara yatırılıyor. Maaş farklarının da kısa bir süre sonra ödenmesi bekleniyor.

4A-SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde zamlı emekli maaşı ödemesini aldı.
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde zamlı emekli maaşı ödemesini aldı.
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'inde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

4B-BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesi alacak.

Kıdem tazminatı Adan Zye değişti! 1 2 5 10 sene çalışan bir işçi artık kaç para tazminat alacak?Kıdem tazminatı Adan Zye değişti! 1 2 5 10 sene çalışan bir işçi artık kaç para tazminat alacak?
Kıdem tazminatı A'dan Z'ye değişti! 1 2 5 10 sene çalışan bir işçi artık kaç para tazminat alacak?
48-49-50-51-52 yaş üstü olanlar için erken emeklilik devri başlıyor! Son dakika onayı basıldı48-49-50-51-52 yaş üstü olanlar için erken emeklilik devri başlıyor! Son dakika onayı basıldı
48-49-50-51-52 yaş üstü olanlar için erken emeklilik devri başlıyor! Son dakika onayı basıldı
2 istisna ile 2160 gün kazanılacak! EYTnin ardından staj ve çıraklık primleri kapsama alındı! Kadın, erkek 1999-2000-2008 arası SGKlılar...2 istisna ile 2160 gün kazanılacak! EYTnin ardından staj ve çıraklık primleri kapsama alındı! Kadın, erkek 1999-2000-2008 arası SGKlılar...
2 istisna ile 2160 gün kazanılacak! EYT'nin ardından staj ve çıraklık primleri kapsama alındı! Kadın, erkek 1999-2000-2008 arası SGK'lılar...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
A Haber muhabirine alçak saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler! Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında
AK Parti’nin 31 Mart 2023 yerel seçimler için belediye başkan adayları kimler? Ankara, İzmir, Sakarya, Mardin, Muş, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Hatay...
Gaziantep BŞB
SON DAKİKA