14 günlük maaş farkı ne zaman yatar? TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 ödeme tarihleri! Emekli, memur 2024 maaş farkı hesaplama robotu! 19,20,21,22 Ocak...

Maaşları yatmaya başlayan emekliler, fark ödemelerini ne zaman alacakları konusunda merak içindeler. Emeklilere yapılacak olan fark ödemeleri, belirlenen ödeme tarihlerinde gerçekleşecek. İşte 14 günlük maaş farkı hesaplama ve tüm detaylar...

EK ÖDEME E-DEVLET SORGULAMA EKRANI E-devlet üzerinden emekli aylık bilgisi sorgulaması yapıldığında, "aylık tutar" bölümü kök maaşı, "ek ödeme tutarı" ise yüzde 4'lük ek ödemeyi, "5510 EK 19 Miktarı" ise aylığı 10 bin liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Bu zam hesaplamasında önce kök aylığa zam uygulanıyor, ardından yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor.