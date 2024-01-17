Son dakika SPK duyuruları: Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Meysu, Bor Şeker, Limak, Koton, Rönesans...

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

RG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

GFS Holding A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Alkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

Yesot - (enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

BAŞVURU SÜRECİNDE OLAN VE REDDEDİLEN/İPTAL EDİLEN ŞİRKETLER Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Başvuru Sürecinde

ALNUS Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş.

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.

EKIM (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş

MRBAS Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

KOTON Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

DNYVA Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. - Başvuru Sürecinde

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.