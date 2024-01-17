Son dakika SPK duyuruları: Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Meysu, Bor Şeker, Limak, Koton, Rönesans...

Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruların onay süreci devam ediyor ve yatırımcılar, bu onayların ardından halka arz tarihlerini merakla bekliyor.
Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruların onay süreci devam ediyor ve yatırımcılar, bu onayların ardından halka arz tarihlerini merakla bekliyor.
BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?
2024 yılında henüz herhangi bir şirketin halka arzı gerçekleştirilmedi. Önümüzdeki hafta da yeni halka arz planı bulunmuyor. SPk duyuruları geldikçe haberimizde yer alacak.
TASLAK HALKA ARZLAR
Bor Şeker A.Ş. - Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
RG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
GFS Holding A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Koray Holding A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Alkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
Yesot - (enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
BAŞVURU SÜRECİNDE OLAN VE REDDEDİLEN/İPTAL EDİLEN ŞİRKETLER
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Başvuru Sürecinde
ALNUS Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş.
Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
EKIM (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş
MRBAS Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
KOTON Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
DNYVA Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. - Başvuru Sürecinde
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Koç Metalurji A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Başvuru Sürecinde
GFS Holding A.Ş.
NARFE Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
YESOT (enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
OBAMI Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Koray Holding A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.