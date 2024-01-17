Kazdıkça gözlerini alamadı! Çiftliğinin altından altın fışkırdı

Hazinede dikkat çeken parçalar arasında 1863 Double Eagles sikkeleri ve 1850 ile 1862 yılları arasına tarihlenen yüzlerce ABD altın doları bulunuyor. Ayrıca, keşifte birkaç gümüş madeni para da yer aldı.
Hazinede dikkat çeken parçalar arasında 1863 Double Eagles sikkeleri ve 1850 ile 1862 yılları arasına tarihlenen yüzlerce ABD altın doları bulunuyor. Ayrıca, keşifte birkaç gümüş madeni para da yer aldı.
MİLYONLUK HAZİNE
Bulunan hazinenin videosu YouTube'da yayınlandı. Videoda, adı açıklanmayan adamın büyük heyecanla sikkeleri topraktan çıkardığı ve "Bu gelmiş geçmiş en çılgınca şey" şeklinde duygularını ifade ettiği görülüyor. Hazinenin tam konumu ise güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor.
NADİR BULUNAN SİKKELERDEN
Bulunan sikkelerin yüzde 95'i altın dolar olarak belirtiliyor. Ayrıca, 1840'tan 1862'ye kadar olan döneme ait 20 adet 10 dolarlık ve 1857'den 1862'ye kadar olan döneme ait sekiz adet 20 dolarlık Liberty madeni paraları da hazinede yer alıyor.
Özellikle 20 dolarlık Gold Liberty paralarının değeri binlerce dolara ulaşabiliyor ve bu nadir parçalardan 18 tanesi hazinede bulunuyor.
Bulunan paraların nadir olmasının nedenlerinden biri, Amerikan dolarlarında daha sonra eklenen 'In God We Trust' ifadesinin bu sikkelerde yer almaması. İç Savaş sonrası dönemde altın ve gümüş paralara eklenen bu ifade, bulunan eski paraların daha da değerli olmasına neden oluyor.
Nadir paralar üzerine uzman Garrett, "Büyük Kentucky Definesi kariyerimin en önemli olaylarından biri" diyerek bulunan hazinenin önemini vurguluyor. Uzmanlar bu hazinenin Kentucky'de İç Savaş döneminde yaşanan çatışmaların bir sonucu olabileceğini belirtiyor.