Kazdıkça gözlerini alamadı! Çiftliğinin altından altın fışkırdı

Hazinede dikkat çeken parçalar arasında 1863 Double Eagles sikkeleri ve 1850 ile 1862 yılları arasına tarihlenen yüzlerce ABD altın doları bulunuyor. Ayrıca, keşifte birkaç gümüş madeni para da yer aldı.

MİLYONLUK HAZİNE Bulunan hazinenin videosu YouTube'da yayınlandı. Videoda, adı açıklanmayan adamın büyük heyecanla sikkeleri topraktan çıkardığı ve "Bu gelmiş geçmiş en çılgınca şey" şeklinde duygularını ifade ettiği görülüyor. Hazinenin tam konumu ise güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor.