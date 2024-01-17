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İslam Memiş tarihini açık etti: Gram altın birden fırlayacak!

Altın piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatini çekiyor. Özellikle ons altın ve gram altın fiyatlarında görülen dalgalanmalar, piyasada neler olup bittiğini anlamaya çalışan birçok kişi için önemli bir konu haline geldi.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 11:14 Güncelleme 17 Ocak 2024, 11:26
İslam Memiş tarihini açık etti: Gram altın birden fırlayacak!

Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar, birçok faktörün etkisi altında gerçekleşiyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor. Ayrıca jeopolitik riskler de altın piyasasının seyrini belirleyen önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

Ons Altın Fiyatları

Ons altın fiyatları, son dönemde bir miktar dalgalanma yaşadı. Ancak uzmanlara göre, bu dalgalanmaların kalıcı bir fiyat düşüşüne işaret etmediği belirtiliyor. İslam Memiş, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olarak, ons altın fiyatlarının hala alım fırsatları sunabileceğini ve ilerleyen dönemde tekrar bu seviyelere ulaşmanın zor olabileceğini vurguluyor.

İslam Memiş'e göre, ons altının haftalık fiyat değerlendirmesi şu şekildedir: "Ons altın, 2.045 - 2.051 dolar arasında işlem görmektedir. Destek seviyesi olarak 2.038 dolar göz önünde bulundurulmalıdır. Üst tarafta ise 2.070 dolar seviyesi mevcuttur. Bu hafta ons altın, belirtilen aralıkta fiyatlanacaktır. Yılın ilk çeyreğinde ons altının 2.150 dolar olabileceğine dair öngörülerimiz devam etmektedir. Ons altında gözlenen yükseliş trendi, yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır."

Gram Altın Fiyatları

Gram altın, ons altın fiyatlarındaki hareketlilikten etkileniyor ve son dönemde 2.070 TL seviyesini gördükten sonra bir miktar düşüş yaşadı. Ancak uzmanlar, gram altın için pozitif beklentilerini sürdürüyorlar. İslam Memiş'e göre, gram altın için beklenen fiyat aralığı 2.040 TL ile 2.070 TL arasındadır.

İslam Memiş, gram altın hakkında şunları söylüyor: "Gram altın, fiziki tarafta 2.050 TL - 2.060 TL arasında işlem görmektedir. Bugün gram altın serbest piyasada 2.070 TL rakamını gördü ama ons altındaki gerileme ile beraber 15 TL civarında bir düşüş yaşandı. Gram altın için bu haftaki fiyat aralığımız 2.040 TL ile 2.070 TL aralığı olacaktır. Bu hafta gram altında gerilemeler, yatırımcılar için alım fırsatlarına işaret etmektedir. Yakın gelecekte gram altında 1-2 haftalık süreç içinde 50 TL'lik bir yükseliş beklemekteyiz."

Jeopolitik Riskler

Altın piyasasında en az fiyat hareketleri kadar etkili olan bir diğer faktör ise jeopolitik risklerdir. Bu faktör, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olan önemli bir etkendir. Jeopolitik gelişmeler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar altın talebini artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın piyasası, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikle dikkat çekmektedir. İslam Memiş'e göre, altın yatırımcıları için hala alım fırsatları mevcuttur. Jeopolitik risklerin etkisi altında, altın piyasasının gelecekteki seyri belirsiz olabilir. Ancak doğru analizler ve uzman görüşleri, yatırımcılara yol gösterebilir.

Alım Fırsatı: Gram Altın ve Ons Altın

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcılar için birer alım fırsatı olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftaki gerilemenin özellikle gram altın için alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Gram altın, düşüş sonrasında tekrar yükselişe geçebilecek potansiyele sahip. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, ons altın 2.018 dolara gerilemiş durumda ve bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarının genel seyrinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor.

Güncel Altın Fiyatları

17 Ocak 2024 tarihinde altın fiyatları şu şekildedir:

  • Gram Altın alış fiyatı: 2.025 TL, satış fiyatı: 2.056,73 TL.
  • Çeyrek Altın yeni alış fiyatı: 3.319 TL, yeni satış fiyatı: 3.387 TL. Eski çeyrek altın alış fiyatı: 3.308 TL, eski satış fiyatı: 3.377 TL.
  • Yarım Altın yeni alış fiyatı: 6.637 TL, yeni satış fiyatı: 6.743 TL. Eski yarım altın alış fiyatı: 6.596 TL, eski satış fiyatı: 6.692 TL.
  • Tam Altın yeni alış fiyatı: 13.234 TL, yeni satış fiyatı: 13.436 TL. Eski tam altın alış fiyatı: 13.215 TL, eski satış fiyatı: 13.365 TL.
  • Ata Altın yeni alış fiyatı: 13.622 TL, yeni satış fiyatı: 13.858 TL. Eski Ata altın alış fiyatı: 13.602 TL, eski satış fiyatı: 13.818 TL.
  • Ata Beşli Altın yeni alış fiyatı: 67.713 TL, yeni satış fiyatı: 68.529 TL. Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 67.607 TL, eski satış fiyatı: 68.423 TL.
  • Gremse Altın yeni alış fiyatı: 32.884 TL, yeni satış fiyatı: 33.363 TL. Eski gremse altın alış fiyatı: 32.784 TL, eski satış fiyatı: 32.264 TL.

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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