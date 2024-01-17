Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve Türk Havayolları'nın iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul'daki Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu projede, İstanbul'da ev sahibi olmayanlar için yüzde 20 peşinat ve yıllık ara ödemelerle uzun vadede çeşitli büyüklükteki daireler satışa sunulmaktadır. Projeye olan yoğun ilgi göz önünde bulundurulduğunda, kura çekilişi ve başvuru sonuçları merakla beklenmektedir.

İstanbul, sürekli genişleyen ve gelişen bir metropol olarak, konut projeleri açısından her zaman cazip bir merkez olmuştur. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, ev sahibi olmayanlara yönelik umut vaat eden bir çalışma olarak dikkat çekiyor.