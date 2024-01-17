Projenin Özellikleri ve Daire Seçenekleri
Emlak Konut Yenişehir Evleri, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle çeşitli ihtiyaçlara hitap ediyor. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sayesinde, birçok kişi bu projeye yoğun ilgi göstermektedir.
Kura Çekilişi ve Merakla Beklenen An
Projenin en çok merak edilen yönlerinden biri, kura çekilişi. Bu çekilişle, ev sahibi olma hayali kuran birçok kişinin kaderi belirlenecek. Şu anda kura çekilişi için resmi bir tarih açıklanmamış olup, başvurular tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Başvuru ve Peşinat Detayları
Başvuruda bulunanlar, kura sonucu belirlenecek ve yüzde 20 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Ödemeler, 120 ay vade ve aylık 7.500 TL'den başlayan taksitlerle yapılabilecek.
Daire Örnekleri ve Fiyatlandırmalar
- 1+1 Daireler: 58 metrekare, 2.088.000 TL. Yüzde 20 peşinat sonrası, 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemeler yapılacak.
- 2+1 Daireler: 72 metrekare, 2.592.000 TL. Yüzde 20 peşinat ile başlayıp, yıllara göre artan taksitlerle ödeme planı uygulanacak.
- 3+1 Daireler: 102 metrekare, 3.672.000 TL. Bu daire tipi için de benzer ödeme planları mevcut.
Projenin Toplam Kapasitesi ve Satış Bilgileri
Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, toplamda 13.000 bağımsız bölüm içermekte ve bu daireler Emlak Konut tarafından satışa sunulmaktadır. Projenin sunduğu yaşam alanları ve olanakları, modern şehircilik anlayışıyla uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır.
Başvuru Süreci ve Katılım Şartları
Bu projeye dahil olmak isteyenler, belirlenen başvuru tarihleri arasında gerekli şartları yerine getirerek başvurularını yapabilirler. Katılım şartları ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi, Emlak Konut'un resmi internet sitesinde ve ilgili satış ofislerinde bulunabilir.
2024 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi aşağıdaki linkte
https://onlineislemler.emlakkonut.com.tr/online/