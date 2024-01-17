2024-2025 özel okul fiyatları! Özel okul zam oranları ne kadar oldu? Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise özel okul güncel kayıt fiyat listesi





- 2023-2024 dönemi için 44 bin 506 lira eğitim-öğretim ve 16 bin lira yemek bedeli olmak üzere toplamda 60 bin 506 lira ödeme yaptım. Gelecek yıl için ise okul yönetimi, yemek dahil peşin ödeme yapılırsa 135 bin, taksitli ödenecekse 145 bin lira talep ediyor. Bu da, yaklaşık yüzde 140 gibi bir artışa işaret ediyor.





1 GÜNDE 9.400 TL FARK

- Okuldan gelen mesajda 50 bin lira olarak belirlenen yemek ücretinin, eğer pazartesiye kadar ödenirse sabit kalacağı, ancak Salı günü ödenirse 59 bin 400 liraya çıkacağı söylendi. Ayrıca bu parayı ödemezsek okul kaydının yenilenmeyeceği belirtildi. Yemek fiyatlarına müdahale edilmesini, yemek ücretlerinin zorunlu olmaktan çıkarılarak tercihe bağlı hale getirilmesini istiyoruz.





- Okulumuz KDV hariç 35 bin lira yemek parası istiyor. Bu da yetmezmiş gibi 15 bin lira da etkinlik ücreti var. Yüzde 18 KDV de ekleyip 17 bin 700 lira alıyorlar.

- Geçen sene yemek ve KDV dahil 83 bin 200 lira olan 4. sınıf kayıt ücreti şimdi erken kayıt yaparsak 246 bin 538 lira. Üstelik yemek hariç. Kırtasiye 50 bin, kıyafet 20 bin lira...