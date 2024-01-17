1.1 milyon kişiye müjde emeklilik tarihiniz değişiyor! 1800 gün öne çekecek! 1996 2002 2008 SGK giriş gün yaş prim tablosu

Emeklilik sistemine yönelik önemli bir revizyon geliyor. Yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı büyük ölçüde azaltılacak. Mevcut durumda 9 bin gün olarak belirlenen bu süre, getirilen yeni düzenleme ile 7200 güne indirilecek. Bu radikal değişiklik, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş için heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

BAKAN IŞIKHAN SON DURUMU AÇIKLADI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemeyle ilgili olarak "Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız." dedi.