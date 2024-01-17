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1.1 milyon kişiye müjde emeklilik tarihiniz değişiyor! 1800 gün öne çekecek! 1996 2002 2008 SGK giriş gün yaş prim tablosu

Emeklilik sistemine yönelik yapılacak yeni düzenlemelerle 1 milyondan fazla kişinin emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı büyük oranda azaltılacak. Mevcut durumda 9 bin gün olarak belirlenen bu süre ilerleyen süreçte yapılacak yeni düzenleme ile 7200 güne indirilecek. Bu önemli değişiklik vatandaşların daha erken yaşlarda emeklilik imkanına ulaşmalarını sağlayacak ve özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için emeklilik sürecini önemli ölçüde kısaltacak.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 13:01 Güncelleme 17 Ocak 2024, 13:01
1.1 milyon kişiye müjde emeklilik tarihiniz değişiyor! 1800 gün öne çekecek! 1996 2002 2008 SGK giriş gün yaş prim tablosu

Emeklilik sistemine yönelik önemli bir revizyon geliyor. Yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı büyük ölçüde azaltılacak. Mevcut durumda 9 bin gün olarak belirlenen bu süre, getirilen yeni düzenleme ile 7200 güne indirilecek. Bu radikal değişiklik, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş için heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

BAKAN IŞIKHAN SON DURUMU AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemeyle ilgili olarak "Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız." dedi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE EMEKLİLİK MÜJDESİ

Bu kapsamlı değişiklikler özellikle Bağ-Kur ve SSK prim ödeme sürelerinin eşitlenmesi ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının azaltılması gibi yenilikleri içeriyor.

Yapılacak düzenleme sayesinde 1 milyondan fazla kişi 5 yıl yani 1800 gün öncesinden emeklilik hakkına sahip olacak.

Türkiye genelinde bu düzenleme sayesinde daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma fırsatı bulacak.

1 milyondan fazla vatandaş şimdi gelecek süreçte alınacak kararları ve duyurulacak gelişmeleri büyük bir heyecanla bekliyor.

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