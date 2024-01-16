Türk hava sahasından dakikada 4 uçak geçti!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEĞİŞİYOR

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, kısa çalışma gerekçelerine 'genel salgın' durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesinde son 3 yıl için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilecek.



İşsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Asgari ücret desteği 2024'te aylık 500 lira yerine 700 lira olarak uygulanacak.



GENÇLER YARIŞIYOR

Gençlerin her yıl farklı Ülker markası için pazarlama odaklı stratejiler geliştirdiği 'bizz@kampüs' yarışmasında geri sayım başladı. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin Ülker'in ikonik lezzetlerinden 'Çizi' için yarışacağı bizz@kampüs'te başvurular 15 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yarışmada ilk 3'e giren takımlara toplam 165 bin lira ödül ve uzun süreli staj yapma hakkı verilecek. bizz@kampüs yarışmasının pazarlamada uzmanlaşmak isteyen gençlere çok değerli fırsatlar sağladığını dile getiren Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı "bizz@ kampüs, gençlere uçtan uca bir pazarlama deneyimi sağlıyor" şeklinde konuştu.

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