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Türk hava sahasından dakikada 4 uçak geçti!

Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14.9 artış göstererek 1 milyon 885 bin 525'ten 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. İşte sizler için derlediğimiz 16 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Türk hava sahasından dakikada 4 uçak geçti!

Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14.9 artış göstererek 1 milyon 885 bin 525'ten 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Söz konusu dönemde Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti.

Geçen yıl sonu itibarıyla havalimanlarına inen ve kalkan uçakların yüzde 67'sini ticari uçuşlar oluşturdu. Ticari uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16.3 artarak 1 milyon 354 bin 710'a çıktı. Geçen yıl iç hat uçak trafiği, 2022'ye göre yüzde 10.5 artarak 868 bin 467'ye yükseldi. Dış hat uçak trafiği de yüzde 15.8 yükselerek 813 bin 328 olarak kayıtlara geçti.

Türk hava sahasından transit üst geçiş sayısı ise yüzde 22.3 arttı ve 2023'te 485 bin 224 olarak gerçekleşti. Böylece Türk hava sahası toplam 2 milyon 167 bin 19 uçuşa ev sahipliği yapmış oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEĞİŞİYOR
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, kısa çalışma gerekçelerine 'genel salgın' durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesinde son 3 yıl için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilecek.

İşsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Asgari ücret desteği 2024'te aylık 500 lira yerine 700 lira olarak uygulanacak.

GENÇLER YARIŞIYOR
Gençlerin her yıl farklı Ülker markası için pazarlama odaklı stratejiler geliştirdiği 'bizz@kampüs' yarışmasında geri sayım başladı. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin Ülker'in ikonik lezzetlerinden 'Çizi' için yarışacağı bizz@kampüs'te başvurular 15 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yarışmada ilk 3'e giren takımlara toplam 165 bin lira ödül ve uzun süreli staj yapma hakkı verilecek. bizz@kampüs yarışmasının pazarlamada uzmanlaşmak isteyen gençlere çok değerli fırsatlar sağladığını dile getiren Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı "bizz@ kampüs, gençlere uçtan uca bir pazarlama deneyimi sağlıyor" şeklinde konuştu.

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