Maaşlar A’dan Z’ye hesaplandı! Emekliye %49,25 + 8.00 ek iyileştirme! SSK BAĞ-KUR emekli maaşlarına en düşük...

Faruk Erdem: Bugün Kabine'de hem Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir sunum yapacak. Hazırlanan ek zam formüllerini hem Kabine'ye hem Başkan Erdoğan'a gösterecekler. Burada aslında 2 formül öne çıktı. Tüm emeklilerde ocak-temmuz zam eşitliği sağlanması. Burada ocak ve temmuz zamları birlikte düşünülerek Hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağ-Kur emeklilerine eşit zam verilmesi planı var. Bu noktada yüzde 7,43 refah payı eklenmesi ve toplamda yüzde 45 bandında zam yapılması masada. Temmuz ayında da aradaki fark kapanmış olacak. Şu anda bu formül öne çıkıyor.

ZAM EŞİTLEME PLANI

Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam aldı. Burada da bir eşitlik sağlama planı var. Yani ocak ayında zamların eşit olması konuşlan diğer formül. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11,68 ila bir refah payı ile yüzde 49,25 zam yapılması söz konusu olabilir. Kusüratları burada saymazsak tüm kesimler aynı oradan eşit zam almış olacak. Bu planda bugün Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alacak.

TABAN MAAŞ HESAPLARI

Orasal artışta bu 2 formül gündemde tabi ama bunun yanında bir de taban maaş var. Şu anda taban maaş 7 bin 500 TL. Bunun içinde konuşulan 3 alternatif var. Yüzde 48 arttırılırsa 10 bin 875 TL olacak eğer yüzde 49,25 yükselirse 11 bin 194 TL olacak. Eğer ki 6 aylık enflasyona göre yükselirse yani yüzde 37,57 artarsa 10 bin 318 TL olacak. Hesaplamalara bakıldığı zaman taban maaşın 10 bin TL'nin üzerinde olacağını söyleyebiliriz.