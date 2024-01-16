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En düşük maaş promosyonu kaç para? Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? Emekliler için dev promosyon zammı

Emekli promosyonu, emeklilik maaşınızı aldığınız bankanın, belirli bir süre boyunca maaşınızı o bankada tutmanız karşılığında size sunduğu bir tür teşvik olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, emekli maaşınızı belli bir bankadan alma konusunda taahhütte bulunduğunuzda, bu banka size promosyon olarak bir ödeme yapar. Bu promosyon sistemi, emekli maaşınızı alacağınız bankayı seçerken önemli bir etken oluşturur. Bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bankalarından almalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli promosyon miktarları sunar. Bu miktarlar, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir ve belirli bir taahhüt süresine bağlıdır. Peki en düşük maaş promosyonu kaç para? Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? İşte, farklı bankaların sunduğu emekli promosyonlarına dair detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 09:23 Güncelleme 16 Ocak 2024, 09:23
En düşük maaş promosyonu kaç para? Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? Emekliler için dev promosyon zammı

Emekli maaşlarının yükselmesi, bankaların promosyon tekliflerini güncellemeye yönlendirdi. Son dönemde açıklanan enflasyon verileriyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam oranları da artış gösterdi. Bu nedenle bankalar, emekli maaşı alanlara cazip promosyon teklifleri sunarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Peki en düşük maaş promosyonu kaç para? Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? İşte, farklı bankaların sunduğu emekli promosyonlarına dair detaylar:

ING BANK Emekli Promosyonu

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING Bank'a taşıdığınızda, maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na sahipseniz, 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan faydalanabilir ve toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansına sahip olursunuz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu promosyondan yararlanabilirler.

  • 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı: 6.000 Türk Lirası.
  • 3.500 TL - 7.500 TL arası emekli maaşı: 7.000 Türk Lirası.
  • 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli maaşı: 9.000 Türk Lirası.
  • 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı: 10.000 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi.

Türkiye Finans Emekli Promosyonu

Türkiye Finans, emeklilere 15.000 Türk Lirası'na kadar nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. 9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans'a taşıdığınızda, bu promosyondan yararlanabilirsiniz.

  • 3.499 TL'ye kadar emekli maaşı: 5.000 TL'ye kadar promosyon.
  • 3.500 TL - 7.499 TL arası emekli maaşı: 6.000 TL'ye kadar promosyon.
  • 7.500 TL - 9.999 TL arası emekli maaşı: 10.000 Türk Lirası'na kadar promosyon ödemesi.
  • 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı: 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi.

Akbank Emekli Promosyonu

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını buradan almaya taahhüt eden emekliler, 10.000 Türk Lirası'na varan promosyondan faydalanabilirler. Ayrıca, kampanya dönemi içerisinde Axess veya Wings kredi kartına tanımlanan 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabilirler. Üstelik, maaşlarını Akbank'a taşımak için şubeye gitmeye gerek yoktur. İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla kolayca taşıma işlemini gerçekleştirebilirler.

  • 3.500 TL altı emekli maaşı: 6.000 Türk Lirası.
  • 3.500 TL - 7.499 TL arası emekli maaşı: 7.000 Türk Lirası.
  • 7.500 TL - 9.999 TL arası emekli maaşı: 9.000 Türk Lirası.
  • 10.000 Türk Lirası ve üzeri emekli maaşı: 10.000 Türk Lirası.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu

1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanmasının ardından, promosyon ödemeleri aylık net gelire göre belirleniyor:

  • 1 aylık net gelir 3.499 TL'ye kadar: 4.500 Türk Lirası.
  • 3.500 TL - 7.499 TL arası aylık net gelir: 5.250 Türk Lirası.
  • 7.500 TL - 9.999 TL arası aylık net gelir: 6.750 Türk Lirası.
  • 10.000 TL ve üzeri aylık net gelir: 7.500 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu

QNB Finansbank, emeklilere 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından senelik 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuyor. Promosyon tutarları, ortalama aylık maaş tutarına göre belirlenmiştir:

  • Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL arası: 4.800 Türk Lirası promosyon.
  • Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL arası: 5.600 Türk Lirası promosyon.
  • Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL arası: 7.200 Türk Lirası promosyon.
  • Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 Türk Lirası ve üzeri: 8.000 Türk Lirası promosyon.

İş Bankası Emekli Promosyonu

İş Bankası, SGK emeklilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca, Maximum Kart'ları aidatsız olarak kullanma fırsatı da sunmaktadır. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) bu promosyondan faydalanabilirler.

Garanti Bankası Emekli Promosyonu

Garanti BBVA, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere hoş geldin paketi sunuyor. Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı da sunulmaktadır. Promosyon tutarları şu şekildedir:

  • 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı: 4.500 Türk Lirası.
  • 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli maaşı: 5.250 Türk Lirası.
  • 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli maaşı: 6.750 Türk Lirası.
  • 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı: 7.500 Türk Lirası.

Denizbank Emekli Promosyonu

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile almaya söz veren emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunmaktadır. Promosyon tutarları, aylık emekli maaşı tutarına göre aşağıdaki gibidir:

  • 0-3.499 Türk Lirası arası aylık emekli maaşı alanlar: 3.000 Türk Lirası.
  • 3.500-7.499 Türk Lirası arası aylık emekli maaşı alanlar: 3.500 Türk Lirası.
  • 7.500-9.999 Türk Lirası arası aylık emekli maaşı alanlar: 4.500 Türk Lirası.
  • 10.000 Türk Lirası ve üzeri aylık emekli maaşı alanlar: 5.000 Türk Lirası.

Vakıfbank Emekli Promosyonu

Vakıfbank, emekli maaşı tutarına göre farklı promosyon teklifleri sunmaktadır. Promosyon tutarları şu şekildedir:

  • 3.500 Türk Lirası altı emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 3.000 Türk Lirası.
  • 3.500 - 7.500 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 3.500 Türk Lirası.
  • 7.500 – 10.000 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 4.500 Türk Lirası.
  • 10.000 Türk Lirası ve üzeri emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 5.000 Türk Lirası.

Bu promosyon tekliflerini değerlendirerek, emekli maaşınızı en avantajlı şekilde değerlendirebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde inceleyerek, size en uygun bankayı seçebilir ve promosyonun tadını çıkarabilirsiniz.

Not: Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır

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