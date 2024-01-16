En düşük maaş promosyonu kaç para? Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? Emekliler için dev promosyon zammı

Denizbank Emekli Promosyonu
Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile almaya söz veren emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunmaktadır. Promosyon tutarları, aylık emekli maaşı tutarına göre aşağıdaki gibidir:
- 0-3.499 Türk Lirası arası aylık emekli maaşı alanlar: 3.000 Türk Lirası.
- 3.500-7.499 Türk Lirası arası aylık emekli maaşı alanlar: 3.500 Türk Lirası.
- 7.500-9.999 Türk Lirası arası aylık emekli maaşı alanlar: 4.500 Türk Lirası.
- 10.000 Türk Lirası ve üzeri aylık emekli maaşı alanlar: 5.000 Türk Lirası.
Vakıfbank Emekli Promosyonu
Vakıfbank, emekli maaşı tutarına göre farklı promosyon teklifleri sunmaktadır. Promosyon tutarları şu şekildedir:
- 3.500 Türk Lirası altı emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 3.000 Türk Lirası.
- 3.500 - 7.500 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 3.500 Türk Lirası.
- 7.500 – 10.000 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 4.500 Türk Lirası.
- 10.000 Türk Lirası ve üzeri emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 5.000 Türk Lirası.
Bu promosyon tekliflerini değerlendirerek, emekli maaşınızı en avantajlı şekilde değerlendirebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde inceleyerek, size en uygun bankayı seçebilir ve promosyonun tadını çıkarabilirsiniz.
Not: Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır