Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Ocak ek zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? SSK, Bağ-kur, Tarım, Esnaf zam farkı hesaplama 2024!

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,



Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.