Emekli dul ve yetim aylığı alanlara fark müjdesi! Emekli dul yetim maaşı 2024 ne kadar oldu? Ek zamla 4A, 4B dul aylığı kaç TL oldu?

Yeni yılda zamlı olarak alınmaya başlanan dul ve yetim maaşlarıyla birlikte, yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve birçok diğer ödeme de artış gösterdi. Bu kapsamda, eşini kaybetmiş olanlara dul maaşı, çocuklara ise yetim maaşı ödenmekte.

DUL-YETİM AYLIĞI ORANI NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK

Dul ve yetim aylığı alanlara da 4A-4B kategorisinde yüzde 37,57 ve 4C kategorisinde yüzde 49,25 zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur'a refah payı uygulanması durumunda emekli ve dul aylıkları da o oranda artacak.

Örneğin en düşük emekli aylığı 11.000 TL ile hesap yapılırsa;

Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 8.250 TL,

Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.500 TL,

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.750 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.