Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri projesi, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle geniş bir yelpazede ev sahibi olma imkanı sunan proje, İstanbul'da konut sahibi olmak isteyen birçok kişi için ideal bir seçenektir. Kura çekilişi ve başvuru sonuçları, projeye olan ilgiyi daha da artırmaktadır.

İstanbul, sürekli genişleyen ve gelişen bir metropol olarak, konut projeleri açısından her zaman cazip bir merkez olmuştur. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, ev sahibi olmayanlara yönelik umut vaat eden bir çalışma olarak dikkat çekiyor.