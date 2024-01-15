Gaziantep aile kavramına sahip çıkıyor! Çatışma yaşayan aile bireylerine profesyonel destek sağlanıyor

Vatandaşların yaşamına dokunmak, mutlu aileler ve bireylerle toplumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yereldeki kamu ve özel kurumlar iş birliğinde yeni bir projeyle Türkiye genelinde ses getirmeye hazırlanıyor.
Vatandaşların yaşamına dokunmak, mutlu aileler ve bireylerle toplumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yereldeki kamu ve özel kurumlar iş birliğinde yeni bir projeyle Türkiye genelinde ses getirmeye hazırlanıyor.
Bu kapsamda 26 Aralık'ta açılışı yapılıp hizmet vermeye başlayan akademide, yetim çocuklar ve aileleri, iletişim sorunları yaşayan aileler, erken yaşta evlenen çiftler, çatışma yaşayan çiftler, parçalanmış aileler, boşanma sürecine girmiş çiftlere eğitim, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Çatışma yaşayan taraflar arasında ise hakemlik rolü üstleniliyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen bu hizmet süreci Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep Barosu, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile GAGEV ortaklığında yürütülüyor.
Çeşitli kurumlarla iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde; öncelikle eğitim talep eden kurum ziyaret edilerek planlama yapılıp uygulamaya geçiliyor. Mutlu aile modülü, evlilik öncesi eğitim programı, bağımlılık ile mücadele modülü, kadın sağlığı seminerleri, kadına yönelik şiddet farkındalık programı merkezin eğitim başlıkları arasında yer alıyor.
Akademide verilen hukuki danışmanlık hizmetlerinde aile içi problem yaşayan veya boşanma sürecine girmiş çiftlere aile birliğinin korunması adına destek verilirken; miras, velayet gibi konularda ise problem yaşayan ailelere kurum olarak avukatlık desteği veriliyor. Bu çerçevede kişilere dilekçe yazma, gerekli durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunma gibi konularda rehberlik ve yönlendirme de yapılıyor. Deprem sonrası meydana gelen ihtiyaçlar nedeniyle çocukların olumlu baş etme mekanizmalarını ortaya çıkarıp farkındalık kazandırmak ve kendilerini ve duygularını tanıyarak depremin etkilerini bir nebze de olsa azaltmak için psiko-sosyal destek ekibi de eğitim faaliyetleri yürütüyor.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ORTEZ-PROTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ ÜCRETSİZ PROTEZ İLE DEPREMZEDELERE YENİDEN UMUT OLUYOR
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlede hayatını kaybeden depremzedelerin yanı sıra binlerce vatandaş da yaralanırken, çok sayıda vatandaş da uzuv kaybı yaşadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin deprem öncesi açtığı Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, herkesin olmaya devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, insan hayatı için son derece önemli olan bu çalışmaların devamlılığı için ortezprotez bölümünün üniversitelere, hatta sağlık meslek liselerine gelmesi gerektiğini ifade etti.
Depremden sonra uzuvlarını kaybeden 11 ildeki vatandaşlara protez imkanı sağlamaya başladıklarını belirten Tolay, "6 Şubat'ta öyle bir felaket yaşadık ki Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilimizi etkiledi. Birçok vatandaşımız ise sakat kaldı. Bizim bu merkezin açılması, depremzedelere faydalı bir duruma gelmesi gerekiyordu. Onların hizmetine daha iyi ve daha fazla katkı vermemiz gerekiyordu. Harekete geçtik ve 11 ilimizin valiliklerine, sağlık müdürlüklerine ve bu illerin kaymakamlıklarına böyle bir merkezin olduğunu, eğer depremden dolayı ampute olan vatandaşlar varsa bize başvurdukları taktirde ortez veya protez durumlarını gözden geçirip onlara bu cihazları temin edebileceğimizi, uygulayabileceğimizi söyledik ve karşılığını da buldu.
Hastaların uzuvlarının ameliyattan geçmesi, o bölgenin yaralarının iyileşmesi ve fizik tedavi ile kasların tam olarak oturması gerekiyor. Bundan sonra bu süreçleri tamamlayan hastalarımıza bu uzuvlarının yerini cihazla tutacak olan protez ihtiyaçlarını gidermeye başladık" dedi.