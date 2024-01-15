Emekliler için yeni promosyon çılgınlığı! En düşük maaş promosyonu kaç para? Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor?

Akbank Emekli Promosyonu SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını buradan almaya taahhüt eden emekliler, 10.000 Türk Lirası'na varan promosyondan faydalanabilirler. Ayrıca, kampanya dönemi içerisinde Axess veya Wings kredi kartına tanımlanan 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabilirler. Üstelik, maaşlarını Akbank'a taşımak için şubeye gitmeye gerek yoktur. İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla kolayca taşıma işlemini gerçekleştirebilirler. 3.500 TL altı emekli maaşı: 6.000 Türk Lirası.

3.500 TL - 7.499 TL arası emekli maaşı: 7.000 Türk Lirası.

7.500 TL - 9.999 TL arası emekli maaşı: 9.000 Türk Lirası.

10.000 Türk Lirası ve üzeri emekli maaşı: 10.000 Türk Lirası.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu 1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanmasının ardından, promosyon ödemeleri aylık net gelire göre belirleniyor: 1 aylık net gelir 3.499 TL'ye kadar: 4.500 Türk Lirası.

3.500 TL - 7.499 TL arası aylık net gelir: 5.250 Türk Lirası.

7.500 TL - 9.999 TL arası aylık net gelir: 6.750 Türk Lirası.

10.000 TL ve üzeri aylık net gelir: 7.500 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu QNB Finansbank, emeklilere 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından senelik 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuyor. Promosyon tutarları, ortalama aylık maaş tutarına göre belirlenmiştir: Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL arası: 4.800 Türk Lirası promosyon.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL arası: 5.600 Türk Lirası promosyon.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL arası: 7.200 Türk Lirası promosyon.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 Türk Lirası ve üzeri: 8.000 Türk Lirası promosyon.

İş Bankası Emekli Promosyonu İş Bankası, SGK emeklilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca, Maximum Kart'ları aidatsız olarak kullanma fırsatı da sunmaktadır. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) bu promosyondan faydalanabilirler.