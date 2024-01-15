15.2 milyon emekli için duyuru sabahın ilk saatlerinde yapıldı! 17-19-21 Ocak arası hesaba geçecek! SSK BAĞ-KUR ödeme cetveli...

6 ile bitenler için 23 Ocak 4 ile bitenler için 24 Ocak 2 ile bitenler için 25 Ocak 0 ile bitenler için 26 Ocak

9, 7 ve 5 ile biten tahsis numaraları için 25 Ocak

3 ve 1 ile bitenler için 26 Ocak

8, 6 ve 4 ile bitenler için 27 Ocak

2 ve 0 ile bitenler için 28 Ocak