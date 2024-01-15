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15.2 milyon emekli için duyuru sabahın ilk saatlerinde yapıldı! 17-19-21 Ocak arası hesaba geçecek! SSK BAĞ-KUR ödeme cetveli...

Ocak ayı milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için önemli bir dönemi simgeliyor. Ocak ayıyla birlikte refah payı oranlarına yönelik beklentiler artmış durumda. Yapılacak olan açıklamalar emeklilerin maaşlarındaki artış oranını netleştirecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için heyecan verici bir döneme girildi. Ocak ayıyla birlikte maaş ödemeleri ve zam oranlarıyla ilgili merakla beklenen açıklamaların yapılması bekleniyor. Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapacağı duyuruları takip ederek maaşlarındaki güncellemeleri öğrenmeyi bekliyor.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 09:12 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:12
15.2 milyon emekli için duyuru sabahın ilk saatlerinde yapıldı! 17-19-21 Ocak arası hesaba geçecek! SSK BAĞ-KUR ödeme cetveli...

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de refah payı oranları oluyor. Bu kapsamda yapılacak açıklama, milyonlarca kişinin maaşlarını artıracak oranın belirlenmesini sağlayacak. Öte yandan bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı zam oranları ve maaş ödeme tarihleri büyük bir merak konusu oldu.

ÖDEME TAKVİMİ

2024 yılı Ocak ayında SSK emeklilerinin maaş ödeme günleri, tahsis numaralarındaki son rakamlara göre şu şekilde belirlendi:

9 ile biten tahsis numaraları için 17 Ocak
7 ile bitenler için 18 Ocak

5 ile bitenler için 19 Ocak
3 ile bitenler için 20 Ocak
1 ile bitenler için 21 Ocak
8 ile bitenler için 22 Ocak

6 ile bitenler için 23 Ocak
4 ile bitenler için 24 Ocak
2 ile bitenler için 25 Ocak
0 ile bitenler için 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için belirlenen 2024 Ocak ayı maaş ödeme tarihleri ise şöyle:

9, 7 ve 5 ile biten tahsis numaraları için 25 Ocak
3 ve 1 ile bitenler için 26 Ocak
8, 6 ve 4 ile bitenler için 27 Ocak
2 ve 0 ile bitenler için 28 Ocak

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