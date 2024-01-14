VE BELLİ OLDU! 15 milyon üstü 4A-4B-4C’li SGK, Bağkur, memur emeklisinin dört gözle beklediği tarih netleşti

Türkiye'deki milyonlarca emekli için 2024 yılı, maaş zamları açısından önemli bir dönemi işaret ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası, emekli maaşlarına yapılacak ek zamla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Takvim Gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem'in açıklamalarına göre, emekli maaş zamlarının rakamları ve tarihleri netleşmeye başladı.
Refah Payı Beklentisi ve Enflasyon Etkisi
- Ocak Ayında Enflasyon Farkı: Ocak ayında yüzde 36,57 oranında bir enflasyon farkı belirlendi. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı beklentilerini artırıyor.
- Alım Gücündeki Erimenin Boyutları: Son dönemde, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin alım gücü yüzde
41,97 oranında eridiği ifade ediliyor. Bu, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların boyutunu gösteriyor.