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Memur, memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire 14 - 15 günlük maaş farkı neden yatmadı? Memur zamlı maaş farkı hesaplama 2024!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından, 2024 yılında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaş zammı netleşti. 2024 Ocak ayının başlamasıyla birlikte, memur ve memur emeklileri zam farklarının ödeneceği tarih merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 11:19 Güncelleme 14 Ocak 2024, 11:31
Memur, memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire 14 - 15 günlük maaş farkı neden yatmadı? Memur zamlı maaş farkı hesaplama 2024!

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, memur ve memur emeklileri için belirlenen maaş zammı yüzde 49.25 olarak açıklandı. Bu zam oranıyla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya yükseldi. Peki, Memur, memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire 14 - 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkı hesaplama 2024!

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK 2024?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emeklileri için maaş zammı yüzde 49.25 olarak belirlendi. Bu zam ile birlikte, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları artırılarak 15 Ocak'ta hesaplarda olacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı, aile yardımı ödeneği dahil, 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya yükseldi. Aynı zamanda en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya çıkarıldı.

MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIR?

Maaşlar üzerinde yapılan zamlar ve enflasyon oranlarındaki değişiklikler, çalışanların maaş farklarını hesaplamada önemli bir rol oynamaktadır. İşte 14 günlük maaş farkı ve enflasyon farkı hesaplamalarının detayları.

14 Günlük Maaş Farkı Hesaplama:

Maaş farkını hesaplarken izlenen adımlar şu şekildedir:

Zamlı maaşın yüzde 30'u hesaplanır.

Bu miktar, 30'a bölünerek elde edilen değer, 14 günle çarpılır.

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