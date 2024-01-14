Memur, memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire 14 - 15 günlük maaş farkı neden yatmadı? Memur zamlı maaş farkı hesaplama 2024!

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, memur ve memur emeklileri için belirlenen maaş zammı yüzde 49.25 olarak açıklandı. Bu zam oranıyla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya yükseldi. Peki, Memur, memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire 14 - 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkı hesaplama 2024!

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK 2024? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emeklileri için maaş zammı yüzde 49.25 olarak belirlendi. Bu zam ile birlikte, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları artırılarak 15 Ocak'ta hesaplarda olacak.