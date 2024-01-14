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İslam Memiş, altın fiyatlarının çıkacağı rakamları açıkladı! Önce 2 bin 500 TL sonrasında ise...

Altın piyasasında devam eden hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son günlerde gram altın yaklaşık %0,8 oranında değer kazanarak 1.981 Türk Lirası seviyelerine yükseldi. Bu durum, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını da etkiliyor; çeyrek altın 3.320 TL, Cumhuriyet altını ise 13.530 TL seviyelerinden işlem görüyor. Küresel ölçekte, ons altın da %0,6'lık bir artışla 2.075 dolar seviyesine ulaştı.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 10:31 Güncelleme 14 Ocak 2024, 10:32
İslam Memiş, altın fiyatlarının çıkacağı rakamları açıkladı! Önce 2 bin 500 TL sonrasında ise...

Altın piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için, mevcut fiyatlar değerlendirilebilir bir seviyede bulunuyor. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri, küresel ekonomik durum, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikalarıyla yakından ilintili olacak. Yatırımcıların bu dinamikleri dikkate alarak hareket etmeleri, kararlarını daha sağlam bir zeminde şekillendirmelerine yardımcı olacaktır. Altın, tarihsel olarak güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor ve piyasalardaki belirsizlik arttıkça değerinin daha da artması bekleniyor.

Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Sebepleri

Altın fiyatlarının yükselişinde, küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler önemli bir rol oynuyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın sürdürdüğü faiz artırım kararı ve Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, altın talebinin artmasına katkıda bulunuyor.

İslam Memiş'ten Altın Değerlendirmesi ve Gelecek Tahminleri

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş'e göre, gram altın 2 bin TL seviyelerinde ve bu fiyatlar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. ONS altının düşüşü de gram altın fiyatlarını etkiliyor. Memiş, 2 bin TL'nin altındaki rakamların alım için uygun olduğunu belirtiyor ve yükselişin 2024 yılında devam edeceğini öngörüyor. 2 bin 500, 2 bin 700 ve 3 bin TL seviyelerinin hedeflenebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, altın sahiplerine sabırlı olmalarını ve satış için acele etmemelerini tavsiye ediyor.

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları artıyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. İslam Memiş, altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini ve önümüzdeki yıllarda daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.

Altın Fiyatları

13 Ocak 2024 tarihi itibarıyla altın fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Bu yükselişin altında yatan temel sebepler arasında Ortadoğu'daki artan gerilim ve güvenli liman talebinin artması bulunuyor. Ayrıca, ABD'de beklentilerden yüksek gelen enflasyon verileri de altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

13 Ocak 2024 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın:

  • Alış: 2.044,43 TL
  • Satış: 2.073,49 TL

Çeyrek Altın:

  • Yeni Çeyrek Altın:
    • Alış: 3.349 TL
    • Satış: 3.395 TL
  • Eski Çeyrek Altın:
    • Alış: 3.339 TL
    • Satış: 3.385 TL

Yarım Altın:

  • Yeni Yarım Altın:
    • Alış: 6.698 TL
    • Satış: 6.780 TL
  • Eski Yarım Altın:
    • Alış: 6.678 TL
    • Satış: 6.749 TL

Tam Altın:

  • Yeni Tam Altın:
    • Alış: 13.356 TL
    • Satış: 13.519 TL
  • Eski Tam Altın:
    • Alış: 13.335 TL
    • Satış: 13.499 TL

Ata Altın:

  • Yeni Ata Altın:
    • Alış: 13.746 TL
    • Satış: 13.912 TL
  • Eski Ata Altın:
    • Alış ve Satış Fiyatları Sabit: 13.746 TL, 13.912 TL

Ata Beşli Altın:

  • Yeni Ata Beşli Altın:
    • Alış: 68.319 TL
    • Satış: 69.304 TL
  • Eski Ata Beşli Altın:
    • Alış: 68.216 TL
    • Satış: 69.098 TL

Gremse Altın:

  • Yeni Gremse Altın:
    • Alış: 33.183 TL
    • Satış: 33.644 TL
  • Eski Gremse Altın:
    • Alış: 33.081 TL
    • Satış: 33.540 TL

Altın fiyatlarındaki bu güncel artış, hem döviz kurunun hem de altının ons değerinin etkisi altında şekilleniyor. Yatırımcılar için, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın, stratejik bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip ederek, piyasalardaki değişikliklere göre hareket etmeye özen göstermelidir.

Canlı Altın Fiyatları

Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

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