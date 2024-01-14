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1999-2008 arası işe girenlerin emeklilik koşulları A'dan Z'ye değişiyor: Kademeli emeklilikte şartlar kesinleşiyor!

2024 yılı, Türkiye'de emeklilik sistemine dair önemli bir değişikliği beraberinde getirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen ve özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için büyük bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte emeklilikte yaş şartı kaldırıldı, böylece yaklaşık 3 milyon vatandaşın emeklilik hakkına kavuşması sağlandı. Uzmanların tahminlerine göre bu sayının 5 milyonu bulması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 13:33 Güncelleme 14 Ocak 2024, 13:33
1999-2008 arası işe girenlerin emeklilik koşulları A’dan Z’ye değişiyor: Kademeli emeklilikte şartlar kesinleşiyor!

Sosyal Güvenlik Uzmanları kademeli emeklilik sistemi hakkında bilgiler vererek, 1999-2008 yılları arasında işe girenler için bu sistemin nasıl işleyeceğini açıkladı. Bu sistem, 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsayan EYT düzenlemesinin dışında kalan, ancak bu tarihten sonra sigortalı olan kişileri ilgilendiriyor.

1999-2008 Arası İşe Girenler İçin Emeklilik Şartları

  • 1999-2008 Arası: Emeklilik prim şartı 7.000 gün, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş.
  • 9 Eylül 1999 - 31 Aralık 1999: 6.250 gün prim şartı, kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş.
  • 2000 Yılında İşe Girenler: 6.325 gün prim, kadınlar 43, erkekler 45 yaş.

  • 2001 - 2002 Yılında İşe Girenler: Sırasıyla 6.400 ve 6.475 gün prim, yaş şartı aynı.
  • 2003 Yılında İşe Girenler: 6.550 gün prim, kadınlar 44, erkekler 46 yaş.
  • 2004 Yılında İşe Girenler: 6.625 gün prim, kadınlar 45, erkekler 47 yaş.

  • 2005 Yılında İşe Girenler: 6.700 gün prim, kadınlar 46, erkekler 48 yaş.
  • 2006 Yılında İşe Girenler: 6.775 gün prim, kadınlar 47, erkekler 49 yaş.
  • 2007 Yılında İşe Girenler: 6.850 gün prim, kadınlar 48, erkekler 50 yaş.
  • 2008 Yılında İşe Girenler: 6.925 gün prim, kadınlar 49, erkekler 51 yaş.

Emeklilik İçin Önemli Bilgiler

Bu kademeli emeklilik sistemi, EYT düzenlemesinin ardından gelen yeni bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Sistem, özellikle 1999 ile 2008 arasında işe giren kişilere yönelik emeklilik şartlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu yeni düzenleme, işe giriş tarihlerine göre değişen prim günü ve yaş şartlarına dayanıyor. Bu düzenleme, özellikle 1999 ile 2008 arasında işe giren kişilere yönelik emeklilik şartlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu yeni düzenleme, işe giriş tarihlerine göre değişen prim günü ve yaş şartlarına dayanıyor. Bu düzenleme, daha fazla kişinin emeklilik hakkından yararlanabilmesine olanak tanıyor ve emeklilik sürecini esnetiyor.

Faruk Erdem'in Açıklamalarıyla Kademeli Emeklilik Sistemi

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kademeli emeklilik sistemine ilişkin önemli bilgiler verdi. Bu sistem, işe giriş tarihlerine göre farklı emeklilik şartlarını belirliyor ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri içeriyor.

8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalı Olanlar İçin Emeklilik Şartları

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlar, EYT kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Bu grup için, 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartları emeklilik için yeterli oluyor. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için kademeli geçiş süreci uygulanıyor ve kısmi emeklilik şartları oluşuyor.

8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası Sigortalılar İçin Şartlar

  • Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak.
  • 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.
  • 25 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4500 gün prim ödemiş olmak.

30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalılar İçin 5510 Sayılı Kanun Şartları

  • 1 Ocak 2036'ya kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün prim ödemiş olmak.
  • 1 Ocak 2036'dan sonra, gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre yaş hadleri esas alınarak emeklilik.

Kademeli Emeklilik Yaş Tablosu

  • 10 Ekim 2037 tarihinde 7200 gün prim tamamlayan kadın sigortalılar için 59 yaşında emeklilik.
  • 2048 yılından itibaren kadın ve erkek için emeklilik yaşı eşitlenerek 65 olacak.

5400 Prim Günü ile Emeklilik Şartları

  • 30 Nisan 2008 - 31 Aralık 2008 arası sigortalılar için 4600 ve 5400 gün arası prim ödeme.
  • Sonraki yıllarda sigortalı olanlar için her yıl 100'er gün eklenerek kademeli prim gün sayısı uygulaması.
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