İslam Memiş, altın fiyatlarının çıkacağı rakamları açıkladı: Önce 2 bin 500 TL sonrasında ise...

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları artıyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. İslam Memiş, altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini ve önümüzdeki yıllarda daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.
Altın Fiyatları
13 Ocak 2024 tarihi itibarıyla altın fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Bu yükselişin altında yatan temel sebepler arasında Ortadoğu'daki artan gerilim ve güvenli liman talebinin artması bulunuyor. Ayrıca, ABD'de beklentilerden yüksek gelen enflasyon verileri de altın fiyatlarını destekleyen faktörler arasında yer alıyor.
Ata Beşli Altın:
- Yeni Ata Beşli Altın:
- Alış: 68.319 TL
- Satış: 69.304 TL
- Eski Ata Beşli Altın:
- Alış: 68.216 TL
- Satış: 69.098 TL
Gremse Altın:
- Yeni Gremse Altın:
- Alış: 33.183 TL
- Satış: 33.644 TL
- Eski Gremse Altın:
- Alış: 33.081 TL
- Satış: 33.540 TL
Altın fiyatlarındaki bu güncel artış, hem döviz kurunun hem de altının ons değerinin etkisi altında şekilleniyor. Yatırımcılar için, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen altın, stratejik bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip ederek, piyasalardaki değişikliklere göre hareket etmeye özen göstermelidir.
Canlı Altın Fiyatları
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