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15 milyon üstü 4A-4B-4C'li SGK, Bağkur, memur emeklisinin dört gözle beklediği tarih açıklandı

Türkiye'deki milyonlarca emekli için 2024 yılı, maaş zamları açısından önemli bir dönemi işaret ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası, emekli maaşlarına yapılacak ek zamla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Takvim Gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem'in açıklamalarına göre, emekli maaş zamlarının rakamları ve tarihleri netleşmeye başladı.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 13:38 Güncelleme 13 Ocak 2024, 13:38
15 milyon üstü 4A-4B-4C’li SGK, Bağkur, memur emeklisinin dört gözle beklediği tarih açıklandı

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü, 2024 yılında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, emekli maaşlarına yapılacak ek zammın belirlenmesinde temel faktör olarak öne çıkıyor. Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in yaptığı açıklamalara göre, emekli maaş zamlarının miktarı ve uygulanacağı tarihler netleşmeye başladı.

Emekli Maaşlarında Artış Beklentisi

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Emekli vatandaşların zor durumları göz önünde bulundurularak, maaş artışları merak konusu haline geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağı, ekonomik koşullar çerçevesinde değerlendiriliyor.
  • Zam Oranları: TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre, emekli maaşlarına yüzde 37,56 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 49,25 oranında zam alacağı belirtiliyor.

Refah Payı Beklentisi ve Enflasyon Etkisi

  • Ocak Ayında Enflasyon Farkı: Ocak ayında yüzde 36,57 oranında bir enflasyon farkı belirlendi. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı beklentilerini artırıyor.
  • Alım Gücündeki Erimenin Boyutları: Son dönemde, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin alım gücü yüzde

41,97 oranında eridiği ifade ediliyor. Bu, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların boyutunu gösteriyor.

16 Ocak Kritik Tarih Olacak

Faruk Erdem'in açıklamalarına göre, 16 Ocak tarihi emekliler için son derece kritik bir gün olarak belirlendi. Bu tarihte Meclis'in açılması ve emeklilere yönelik ek zam kararının hızlı bir şekilde alınması bekleniyor. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarında önemli bir artışa işaret edebilir.

Zam Oranlarının Belirlenmesi

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklileri için Zam Oranı: Yüzde 37,55 olarak belirlenen zam oranı, bu gruptaki emekliler için geçerli olacak. Bu oran, enflasyon farkına göre hesaplanıyor.
  • Memur ve Memur Emeklileri için Zam Oranı: Yüzde 49,25 zam, memurlar ve memur emeklileri için geçerli olacak.

Refah Payı Çalışmaları

  • Asgari Ücret Artışı ve Refah Payı: Asgari ücretin Aralık ayında yüzde 49 oranında artış göstermesi ve Ocak ayından itibaren geçerli olması, refah payı çalışmalarını da etkiliyor.
  • Maliyet Hesaplamaları ve Cumhurbaşkanına Sunum: AK Parti tarafından yapılan açıklamalara göre, maliyet hesaplamaları yapılıyor ve çalışmaların Cumhurbaşkanına sunulacağı belirtiliyor.

4A, 4B ve 4C'li emekliler, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında farklı sosyal güvenlik statülerine sahip olan emekli kişileri ifade eder. Bu kategoriler, farklı çalışma hayatları ve prim ödeme türlerine göre ayrılmıştır.

4A'lı Emekliler (SSK Emeklileri)

  • 4A, eski adıyla SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) sigortalılarını ifade eder. Genellikle özel sektör çalışanları bu gruba dahildir.
  • Prim Ödemesi: Çalışanlar adına işverenler tarafından SGK'ya düzenli prim ödemeleri yapılır.
  • Emeklilik Şartları: Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ve hizmet süresi, doğum yılına ve cinsiyete göre değişkenlik gösterir.

4B'li Emekliler (Bağ-Kur Emeklileri)

  • 4B, eski adıyla Bağ-Kur (Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu) sigortalılarını temsil eder. Genellikle kendi nam ve hesabına çalışan, esnaf veya serbest meslek erbabı bu gruba dahildir.
  • Prim Ödemesi: Sigortalılar, kendi primlerini doğrudan SGK'ya öder.
  • Emeklilik Şartları: Bu grupta da emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ve hizmet süresi, 4A'da olduğu gibi değişiklik gösterebilir.

4C'li Emekliler (Emekli Sandığı Emeklileri)

  • 4C, daha çok kamu sektörü çalışanlarını kapsar. Bu kategori, eski adıyla Emekli Sandığı sigortalılarını ifade eder.
  • Prim Ödemesi: Çalışanlar adına devlet kurumları tarafından SGK'ya prim ödenir.
  • Emeklilik Şartları: Kamu çalışanlarının emeklilik şartları, çalıştıkları kuruma ve göreve göre değişebilir. Genellikle belirli bir hizmet süresi ve yaş sınırı gerekmektedir.

Bu üç emeklilik türü, Türkiye'de farklı çalışma sektörlerindeki bireylerin emeklilik haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Her bir grup için emeklilik yaşı, prim gün sayısı ve diğer koşullar farklılık gösterir. Bu koşullar, SGK tarafından belirlenen mevzuata ve kanunlara göre düzenlenir.

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