15 milyon üstü 4A-4B-4C’li SGK, Bağkur, memur emeklisinin dört gözle beklediği tarih açıklandı

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü, 2024 yılında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, emekli maaşlarına yapılacak ek zammın belirlenmesinde temel faktör olarak öne çıkıyor. Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in yaptığı açıklamalara göre, emekli maaş zamlarının miktarı ve uygulanacağı tarihler netleşmeye başladı.
Refah Payı Beklentisi ve Enflasyon Etkisi
- Ocak Ayında Enflasyon Farkı: Ocak ayında yüzde 36,57 oranında bir enflasyon farkı belirlendi. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı beklentilerini artırıyor.
- Alım Gücündeki Erimenin Boyutları: Son dönemde, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin alım gücü yüzde
41,97 oranında eridiği ifade ediliyor. Bu, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların boyutunu gösteriyor.