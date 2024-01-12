Primi eksik olanlar için liste değişti! SGK, yaş gün tablosu hesabını yeniden yapın! 3000-4000-5000-7200 günü olanlar...

EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 2 bin 500 lira 31 kuruş, 30 gün işçi çalıştıranlar da 7 bin 500 lira 94 kuruş sigorta primi ödeyecek. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece 10 gün için 2 bin 500 lira yerine 2 bin 166 lira 94 kuruş, 30 gün için 7 bin 500 lira yerine 6 bin 500 lira 81 kuruş prim ödemek mümkün olacak.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyor. Bunların ödeyecekleri prim tutarı günlük 13,34 lira oldu. Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primlerini ödeyebiliyor. Bunların ödeyecekleri prim tutarı aylık 6 bin 500 lira 81 kuruş olacak.



ŞOFÖRLER

Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 6 bin 500 lira 81 kuruş prim yatıracak. İşsizlik primi dahil etmek isteyenlerin ise en az 7 bin 100 lira 89 kuruş ödemesi gerekecek.